Dinner in White, a Napoli torna l’esclusiva Cena in Bianco

Il 18 Luglio torna a Napoli la Cena in Bianco, “Dinner in White” nella magica atmosfera del Nabilah, tra i 10 locali più suggestivi d'Italia secondo il "TIME".

La manifestazione nasce a Parigi alla fine dell’Ottocento, con il nome “Dîner en blanc”, diventando una vera istituzione a livello internazionale e facendo da Berlino a New York il giro delle più importanti città del mondo.

Grazie alla partnership con Visit Naples, la guida online di Napoli e della Campania, la “Dinner in White 2020” sarà riservata esclusivamente a cinquecento ospiti in arrivo da ogni parte del mondo e ricalcherà perfettamente lo stile dell’evento francese.

L'organizzazione non ha rivelato troppo informazioni, di sicuro su questo evento si sa solo che la cena sarà a base di pesce e che ai tavoli brilleranno migliaia di steline sceintillanti, ma in fede al regolamento internazionale, il programma artistico della manifestazione sarà svelato ad ogni singolo partecipante solo al momento dell'arrivo all'evento.

Coloro i quali non riusciranno a rientrare tra gli ospiti attesi per la cena, potranno unirsi dalle 24:00 al party in programma per il dopo cena, in entrambi i casi sarà obbligatorio indossare un outfit da sera completamente bianco.

L'evento è aperto ad un numero limitato di ospiti, qui il link al sito ufficiale della manifestazione: https://bit.ly/DinnerInWhite2020