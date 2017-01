"Dimenticare il cedolino e concentrarsi sullo sviluppo dell'azienda". E' il titolo scelto da ADP Italia - società leader mondiale nell'ambito dell'Human Capital Management - per l'incontro che si terrà giovedì 19 gennaio a Napoli, presso l'Hotel NH AMBASSADOR, Via Medina 70, dalle 15.00 alle 18.00, aperto agli imprenditori e a tutti coloro che si occupano di Risorse Umane. L'incontro, a ingresso libero, è organizzato in collaborazione con Este Edizioni.

L'idea dell'iniziativa nasce dai risultati di una recente indagine condotta da ADP a livello mondiale e che dimostra come ancora l'innovazione tecnologica, nello specifico l'utilizzo dei cosiddetti BIG Data, fatichi a imporsi nelle organizzazioni aziendali. Con risultati in qualche caso sorprendenti. In molti casi, per esempio, le aziende non riescono a sapere esattamente cosa stanno facendo i propri dipendenti, secondo quali modalità (in termini di produttività) e, sovente, perfino perché lo stanno facendo (con evidenti implicazioni sui fattori di coinvolgimento e motivazione). Addirittura non è infrequente il caso di aziende - e sono parecchie - che non sanno nemmeno quanti dipendenti hanno in un preciso momento, specialmente se sono presenti lavoratori interinali e collaboratori. La motivazione è legata principalmente a un fatto informatico e tecnologico: il 37% dei dati di imprese di media grandezza è ancora affidato a tecnologie ormai datate, come Excel o database affini. Eppure, oggi le aziende e gli imprenditori avrebbero accesso diretto a tutti i dati di cui hanno bisogno e potrebbero usarli in tempo reale per rispondere tempestivamente al cambiamento. Nella pratica, tuttavia, la maggior parte delle imprese è ancora lontana dalla situazione desiderata, per stare al passo con i tempi e sfruttare al meglio la rivoluzione tecnologica. Abbiamo raccolto un commento da Savino Di Gregorio, Indirect Channel Manager ADP: " Abbiamo scelto Napoli come una delle tappe del roadshow perché l'eccellenza dell'imprenditorialità italiana passa anche da questa città e da questo territorio, in cui spiccano tenacia e capacità. Il discorso in merito all'organizzazione e gestione del Capitale Umano aziendale è di fondamentale importanza sia per le Pmi che per le grandi imprese. Noi vogliamo indicare agli imprenditori la giusta direzione per un'integrazione dei processi amministrativi, normativi e umani nell'ambito delle risorse umane, sia per chi opera a livello nazionale che internazionale". Il convegno sarà l'occasione per far luce su alcune delle trasformazioni che impegnano oggi imprenditori e Direttori del Personale, suggerendo un modo per gestire i cambiamenti e cogliere le nuove opportunità presenti, nonostante l'attuale momento storico-economico caratterizzato da incertezza. S'inizierà parlando di come concentrarsi sullo sviluppo dell'azienda in un mondo imprenditoriale così volatile, grazie all'intervento di Chiara Lupi, Direttore Editoriale ESTE, mentre Savino Di Gregorio, Indirect Channel Manager ADP, racconterà di come la tecnologia può supportare l'area delle risorse umane gestendo la complessità amministrativa e gestionale al meglio. Un'interessante testimonianza sarà quella fornita da Michele Mannella, Direttore Risorse Umane di Sara Assicurazioni. Particolare rilievo avrà l'intervento di Daniele Donati, Partner dello Studio Donati, Associazione Professionale Consulenti del Lavoro, che fornirà informazioni e chiarimenti sulle nuove normative del 2017 finalizzate a incentivare l'occupazione giovanile, in special modo nel mezzogiorno d'Italia: Bonus Assunzioni Sud, Garanzia Giovani, agevolazioni contributive in scadenza ma anche sull'importanza per gli studenti dell'alternanza scuola-lavoro.