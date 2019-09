Diego Maradona, in anteprima a Napoli il docu-film di Asif Kapadia

Un evento imperdibile per i napoletani: l'attesissimo docu-film DIEGO MARADONA firmato da Asif Kapadia (autore di SENNA e premio Oscar® con AMY) sarà presentato in anteprima lunedì 16 settembre al Multicinema Modernissimo (Via Cisterna dell'Olio) alle ore 20,30 alla presenza del regista: già aperte dal 5 settembre, le prevendite (www.modernissimo.it).

Nel film, che emozionerà gli appassionati di ogni generazione, interviste esclusive a Diego Maradona e immagini tratte dal suo archivio personale di oltre 500 ore di filmati mai visti prima a cui il regista ha avuto accesso.

DIEGO MARADONA di Asif Kapadia, presentato con successo all'ultimo festival di Cannes in selezione ufficiale, uscirà nelle sale italiane solo il 23, 24 e 25 settembre distribuito da Nexo Digital e Leone Film Group con la collaborazione dei media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it, Corriere dello Sport e Tuttosport, Rockol.it.

“Il genio assoluto del calcio mondiale e la città più imprevedibile si dimostrarono un connubio perfetto: Diego Maradona era stato benedetto sul campo e trattato come un Dio fuori di esso. Il carismatico argentino trascinò infatti il Napoli al suo primo scudetto - si legge nelle note di regia - Era il 1987 e quello fu un evento epocale. Ma c'era un prezzo da pagare perché, finché fece miracoli in campo, a Diego fu concessa ogni cosa, ma quando la magia svanì, divenne prigioniero della sua stessa città".

Come è noto agli inizi degli anni Ottanta, non avendo mai vinto lo scudetto, la Società Sportiva Calcio Napoli viveva un periodo particolarmente difficile, vantando però una tifoseria senza eguali per passione e dimensioni. Poi, il 5 luglio 1984, Maradona arrivò al Napoli con un ingaggio record e in sette anni cambiò la storia della squadra azzurra divenendo per sempre una delle icone della città.

DIEGO MARADONA è una produzione On The Corner Films con un team pluripremiato: Asif Kapadia alla regia, James Gay-Rees come produttore, Chris King al montaggio, Antonio Pinto a firmare la colonna sonora. Il film vede tra i suoi produttori anche Paul Martin (Ronaldo).

Info ed elenco sale già disponibile su www.nexodigital.it