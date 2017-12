Dicembre in Musica: al via la seconda edizione della manifestazione

Torna anche quest’anno “Dicembre in Musica”, la rassegna musicale organizzata nell’ambito delle proprie attività culturali da Pro Loco, Club House Artisti e Lions Club Sant’Anastasia – Monte Somma con il patrocinio morale del Comune di Pollena Trocchia. Anche quest’anno sarà riproposta la formula già sperimentata nel 2016, vale a dire tre diverse serate di musica nelle tre parrocchie del territorio: la chiesa della Santissima Annunziata, la chiesa di San Gennariello e la chiesa di San Giacomo Maggiore.

Si comincia proprio in quest’ultima con il Concerto per coro di fine anno messo in programma sabato 30 dicembre a partire dalle ore 20:00 che vedrà l’esibizione dell’Ensamble Fa…Re…Sol…Musica diretta dal maestro Mariarosaria Esposito, con Francesco Aliberti al clavicembalo, Marco Covino al flauto, Nicola Campanile alla chitarra e Mimmo Angrisani alle percussioni. Mercoledì 3 gennaio Concerto di buon anno presso la chiesa della Santissima Annunziata di Trocchia a partire dalle ore 19:00. Si esibiranno il mezzosoprano Tina Bonetti e, al pianoforte, Nataliya Apolenskaya. Venerdì 5 gennaio, infine, a partire dalle ore 19:30 presso la chiesa di San Gennariello nell’omonimo quartiere il Concerto dell’Epifania con Francesco Capozzi al pianoforte, Veronica Parmiciano al violino e la voce di Roberta Paola Diaspro.

“Siamo lieti che questa rassegna, nata lo scorso anno, sia stata riproposta ancora una volta e siamo certi che saprà regalare ai nostri concittadini e a quanti vorranno prendervi parte anche da fuori paese momenti di raffinata musica e piacevole condivisione” ha detto il sindaco di Pollena Trocchia, Francesco Pinto, ringraziando gli organizzatori della manifestazione. “Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con Dicembre in Musica, manifestazione nata lo scorso anno sulla scorta di una storica tradizione del nostro territorio: in passato la famiglia Trinchera organizzava nel periodo di Natale concerti per la chiesa della Santissima Annunziata nel borgo di Trocchia. Noi abbiamo voluto estendere la manifestazione musicale anche alle altre parrocchie del territorio” ha detto Gennaro Nigro, presidente del Club House Artisti, ringraziando in particolar modo i parroci di Pollena Trocchia e la famiglia Gala Trinchera.