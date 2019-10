Prevenire il rischio sismico, torna l'iniziativa "Diamoci una scossa"

Domenica 20 ottobre, ingegneri e architetti esperti in rischio sismico, scendono in campo per la seconda edizione dell’iniziativa di educazione alla prevenzione sismica “Diamoci una Scossa!”, promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli ingegneri, Consiglio Nazionale degli Architetti, in collaborazione con gli Ordini Professionali locali e con l’Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance).

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, presieduto da Edoardo Cosenza, congiuntamente all'Ordine degli Architetti di Napoli (presieduto da Leonardo Di Mauro), istituisce venti punti informativi (in calce a questa nota è riportato l’elenco completo), di cui 6 nel territorio del Comune di Napoli, 14 nei Comuni della Città Metropolitana.

Il Referente dell'Ordine per la Giornata della Prevenzione Sismica è Eduardo Pace, Coordinatore della Commissione Protezione Civile dell'Ordine degli ingegneri di Napoli.

Nei gazebo allestiti per l'occasione, esperti in materia saranno gratuitamente a disposizione dei cittadini dalle ore 9 alle 13.30 per spiegare in modo chiaro il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio (modalità costruttive, area di costruzione, normativa esistente al momento della costruzione, e così via) e le agevolazioni finanziarie (Sisma Bonus) oggi a disposizione per migliorare la sicurezza della propria abitazione, consentendo di azzerare quasi i costi.

Nelle Piazze della Prevenzione Sismica verranno inoltre presentate le attività del “Mese della Prevenzione Sismica”: a novembre sarà infatti fornita, sempre a titolo gratuito e ai cittadini che si prenotino on line sul sito web dell’iniziativa (www.giornataprevenzionesismica.it), una prima valutazione sommaria dello stato di sicurezza delle abitazioni e le relative possibilità di interventi di mitigazione del rischio, finanziabili col Sisma Bonus.

“Gli incentivi statali ora disponibili per la riduzione del rischio sismico – ribadisce il Presidente degli Ingegneri di Napoli, Professor Edoardo Cosenza - permettono quasi di azzerare il costo degli interventi. I professionisti vogliono affiancare i cittadini per spiegare loro come cogliere questa opportunità. Dopo le visite tecniche che si svolgeranno nel mese di novembre – prosegue Cosenza - sarà elaborata una scheda di valutazione sommaria che fornirà al cittadino una prima indicazione sulle condizioni dell’immobile e sulla possibilità concreta di chiedere l’incentivo statale”. La valutazione sarà sintetizzata in un semaforo con tre livelli di allerta: verde, giallo e rosso.

“In pratica – conclude Edoardo Cosenza - promuoviamo una campagna di prevenzione di massa sul patrimonio immobiliare italiano, sulla falsariga di quanto abitualmente si fa per iniziative di prevenzione medico-sanitaria”.

A cura dell’Ordine degli ingegneri partenopei saranno allestiti anche due gazebo extra per la giornata di sabato 19 ottobre, in occasione dell’esercitazione nei Campi Flegrei “Exe Flegrei 2019”, sul rischio vulcanico nell'area nord di Napoli: uno ad Agnano, coordinato dal Consigliere Andrea Lizza, l’altro ai Camaldoli, coordinato da Stefano Iaquinta, coordinatore della Commissione strutture dell’Ordine degli ingegneri di Napoli.



Di seguito, il dettaglio con l’ubicazione dei gazebo informativi aperti domenica 20 ottobre e i relativi responsabili



Napoli “Chiaia” – Piazza Vittoria

Ing. Paola Marone, Presidente Fondazione Ordine Ingegneri Napoli



Napoli “Fuorigrotta” – Piazza San Vitale

Ing. Andrea Lizza, Consigliere Ordine Ingegneri Napoli



Napoli “Piscinola” – Piazza G. B. Tafuri

Ing. Ettore Nardi, Consigliere Ordine Ingegneri Napoli



Napoli “Vomero” – Via Alessandro Scarlatti

Ing. Giovanni Alfano, Consigliere Ordine Ingegneri Napoli



Napoli “Duomo” – Via Duomo, Sagrato Cattedrale

Arch. Grazia Torre, Consigliere Ordine Architetti PPC Napoli



Napoli “Sanità” – Piazza Santa Maria alla Sanità

Arch. Concetta Marrazzo, Consigliere Ordine Architetti PPC Napoli



Afragola – Piazza Gianturco

Ing. Barbara Castaldo, Consigliere Ordine Ingegneri Napoli



Casoria – Piazza San Paolo

Arch. Antonio Cerbone - Consigliere Ordine Architetti PPC Napoli



Castellammare di Stabia – Villa Comunale

Ing. Luigi Vinci, Consigliere Fondazione Ordine Ingegneri Napoli



Ercolano – Piazza Trieste

Arch. Rosa De Luca, Tesoriere Ordine Architetti PPC Napoli



Casamicciola – Piazza Marina

Ing. Claudio D’Ambra, Presidente Associazione Ingegneri Ischia



Frattamaggiore – Piazza Umberto I

Ing. Raffaele De Rosa – Consigliere Ordine Ingegneri Napoli

Arch. Pasquale Gervasio – Consigliere Fondazione Ordine Architetti PPC Napoli



Giugliano in Campania – Piazza Antonio Gramsci

Ing. Vittorio Piccolo – Consigliere Ordine Ingegneri Napoli

Arch. Domenico Ceparano – Vice Presidente Ordine Architetti PPC Napoli



Nola – Piazza Duomo

Ing. Ada Minieri – Consigliere Ordine Ingegneri Napoli

Arch. Gianluca Meo – Segretario Ordine Architetti PPC Napoli



Pomigliano d’Arco – Piazza G. Leone

Arch. Antonio Coppola, Consigliere Ordine Architetti PPC Napoli



Pompei – Piazza Bartolo Longo, Sagrato Cattedrale Vergine del Rosario

Arch. Claudio Palladino, Consigliere Fondazione Ordine Architetti PPC Napoli



Pozzuoli – Piazza della Repubblica

Arch. Aniello Tirelli, Consigliere Ordine Architetti PPC Napoli



Somma Vesuviana – Piazza Vittorio Emanuele III

Arch. Antonio Ciniglio, Consigliere Ordine Architetti PPC Napoli



Sorrento – Corso Italia, Largo San Giovanni Paolo II

Ing. Andrea De Maio, Delegato Inarcassa Napoli

Arch. Stefania Porcelli – Vice Presidente Ordine Architetti PPC Napoli



Torre Annunziata – Corso Umberto I, angolo Via Vesuvio

Ing. Gennaro Annunziata, Consigliere Ordine Ingegneri Napoli