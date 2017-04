10° DevDay: gli sviluppatori si incontrano a Napoli

Come ogni mese, gli sviluppatori software napoletani si incontrano per discutere delle ultime novità. Questa volta toccherà a Michele Aponte introdurre lo scontro tra due popolari tecnologie per lo sviluppo di applicazioni web: Angular e React.

Chi vincerà la sfida tra i due? Quali sono i loro punti di forza? Quali le loro debolezze? Scoprilo il 26 aprile dalle ore 18:45 presso Re.work all'isola E2 del Centro Direzionale di Napoli.