L'associazione Welcome Families organizza domenica 24 settembre alle 16,30 l'evento Detective al Museo presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

“I bambini saranno guidati all'interno di un percorso storico che ha come oggetto l'evoluzione del treno dalla nascita della prima locomotiva fino agli esemplari più recenti. Si immedesimeranno in piccoli detective ed avranno il compito di ritrovare un baule contente gli oggetti smarriti nel tempo dai diversi viaggiatori ed attribuirli a questi ultimi.”

Età consigliata : 5 ai 10 anni

Durata :h 1.15 circa

Quota di partecipazione € 20,00 a famiglia (2 adulti ed 2 bambini) il prezzo non varia per un numero inferiore di partecipanti.

La quota comprende . biglietto d'ingresso al Museo, partecipazione alla visita- gioco e visione del filmato "Virtual Train"per i bambini.Possibilità per gli adulti di effettuare visita guidata con un supplemento di € 2,00 a persona..

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA whatsApp 3474727945 o email welcomefamilies@virgilio.it (indicando nome, cognome nr di partecipanti e recapito telefonico) entro le 24 ore prima dell'evento per il raggiungimento del numero minimo di partecipanti.