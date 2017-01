Destrage live a Frattamaggiore per l'unica data in Campania

Dopo il successo del Release Party al Circolo Magnolia (MI) ad ottobre e dopo le fortunate date di Dicembre, i Destrage saranno tra poco dal vivo nel resto della Penisola con i brani del nuovo album "A Means To No End", ultimo lavoro uscito lo scorso 21 Ottobre 2016 per Metal Blade. L'appuntamento è venerdì 3 febbraio al Sound Music Club di Frattamaggiore (NA).

Sarà l'unica data in Campania per la band, tra i sette nuovi concerti per i primi mesi del 2017. Special Guest: SHARKS IN YOUR MOUTH, NEBULAE e Thirsting For Revenge DESTRAGE - "A Means To No End" Italian Shows - Part Two

Venerdì 3 Febbraio @ Sound Music Club, Frattamaggiore (NA) Traversa II Giuseppe Mazzini 8 Biglietti in prevendita 11 € > disponibili su http://distrake.bigcartel.com/ Biglietti in cassa 13 €

"A Means To No End" è il quarto studio album dei Destrage, uscito il 28 Ottobre 2016 per la prestigiosa etichetta Metal Blade. Le parole di Matteo Di Gioia: "Abbiamo sfidato noi stessi senza abbandonarci a ciò che sappiamo di poter fare. Questa volta volevamo scrivere un album compatto". Questo nuovo capitolo segue il successo di "Are You Kidding Me? No." del 2014 che ha proiettato la band tra le eccellenze del metal mondiale. "La cosa peggiore che possa accadere a una band è quella di diventare l'ombra di se stessa. Sapevamo che ogni possibile ripetizione di "Kidding" sarebbe stata disonesta. Quindi abbiamo preso un'altra via, concentrandoci su ciò che sentivamo in quel momento. Un album è, prima di tutto, un ritratto di famiglia, un racconto del proprio tempo". "A Means To No End" si conferma come l'ennesimo capolavoro di una band ormai eletta per acclamazione, data l'innata dote di far sembrare semplici le cose difficili e la bravura anche in sede live, come ideale portabandiera del modern metal made in Italy, e non solo." - Metalitalia.com "A Means To No End" catapulta di prepotenza i Destrage a livelli ancora più alti: ad ogni ascolto si apprezzano particolari nuovi dimostrando fin da subito, al di là della indiscutibile qualità globale del prodotto, la sua longevità futura. - Metallus.it "A Means To No End" è bipolare, anarchico e fuorilegge, un album senza regole scritte che vive dentro un suolo autoctono fatto di creatività e genialità; più maturo rispetto al passato ma sempre un passo avanti alla media"