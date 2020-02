A San Valentino innamoratevi del Franchising!

Il franchising è un settore in continua crescita. Lo dicono i dati, anno dopo anno, e lo confermano gli imprenditori che in esso credono e investono. Per conoscere le opportunità di investimento e di business che il franchising offre, Assofranchising, l’Associazione nazionale che rappresenta l’intero settore in Italia, venerdì 14 febbraio dalle 9.00 alle 13.00 a Napoli, presso l’Università IPE Business School in Riviera di Chiaia 264, dà il via al primo appuntamento di “Destinazione Franchising 2020”, un ciclo di incontri gratuiti in alcune città italiane, dove l’Associazione presenterà i vantaggi dell’affiliazione grazie al supporto dei propri associati.

Durante l’incontro il pubblico avrà la possibilità di conoscere e lasciarsi ispirare dalle case history di successo di grandi marchi italiani e internazionali che hanno fatto dell’affiliazione il proprio punto di forza e di incontrare direttamente le aziende associate ad Assofranchising per valutare le opportunità di investimento. All’incontro di Napoli interverranno: Gabetti Property Solutions, Mail Boxes Etc., McDonald’s, Mrs.Sporty, NaturHouse e Vodafone.

Ogni partecipante potrà prendere parte al test di valutazione per conoscere la propria propensione all’imprenditoria in franchising e ricevere in omaggio, al momento dell’iscrizione, l’e-book “Vademecum del Franchisee” edito da Quadrante, azienda specializzata in consulenza per l’affiliazione.

Peculiarità e punto di forza del franchising è sicuramente quello di essere un sistema adatto a un pubblico molto vasto grazie alle diverse possibilità di investimento oltre che flessibile, grazie ai molteplici settori a cui si applica, regolamentato anche da una apposita legge, con decreti ben precisi e condizioni create per tutelare entrambe le parti.

Se si sta valutando di intraprendere un nuovo percorso di carriera, se si è in cerca di un’opportunità di investimento o se si desidera mettersi in proprio, ma non si è sicuri di averne le capacità, semplicemente per curiosità, Destinazione Franchising è l’evento da non perdere per scoprire tutti gli aspetti di un settore che non solo ha saputo resistere agli anni della crisi, ma che, al contrario, negli ultimi 10 anni ha registrato numeri sempre crescenti.

Le iscrizioni sono aperte sul sito https://www.assofranchising.it/assofranchising-tour-2020 fino al 13 febbraio 2020. Per maggiori informazioni press@assofranchising.it.