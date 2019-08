Demonilla in concerto gratuito al Maschio Angioino

I Demonilla in concerto gratuito a Napoli.

L'appuntamento è per mercoledì 4 settembre alle ore 21,30, nel cortile del Maschio Angioino.

I Demonilla saranno in scena con un live dalle sonorità rigorosamente Rock, presentando brani degli album precedenti e, in anteprima, brani che faranno parte del nuovo album prossimamente in uscita.

L'evento rientra nella rassegna "ESTATE A NAPOLI 2019", a cura dell'Assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Napoli