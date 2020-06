Segreto della Peste Nera, delitto-gioco online per gli amanti del Giallo

il Segreto della Peste Nera

Il delitto Gioco On- line per appassionati dei romanzi gialli e per chi vuole trascorrere un ora di spettacolo e divertimento

RIGOROSAMENTE DAL SUO PC DI CASA

Sabato 13 Giugno ore 18.00

CHIEDI INFORMAZIONI AL 3387981020

Acquista il tuo Ticket clicca sul link

https://tok-tok-merkante.cms.webnode.it/p/delitto-on-line-il-segreto-della-peste-nera



Partecipare è semplice

1. Manda un messaggio su WhatsApp al 3387981020

2. Lascia nome numero e contatto Facebook

3. Il gioco con Delitto on line si terrà

4. Segui la storia dei vari personaggi

5. Scopri l'assassino

6. Vinci una cena spettacolo con Delitto al VIC'STREET per ottobre 2020



*COME PARTECIPARE ?

puoi giocare da pc o da telefonino

PC inserisci il link che ti sarà inviato su WhatsApp per collegarti da computer

CELLULARE clicca sul link te ti sarà inviato su WhatsApp ( da cellulare ricordati di scaricare l'App Jitsi Meet)

ti sarà inviato Venerdì 12 Giugno



*IL GIOCO

-preparati il nome della squadra

-il foglio delle indagini

-e se vuoi vestiti a tema ( con il tema del delitto in corso)

segui le indagini

su WhatsApp

su Facebook

durate la serata

SCOPRI

Assassino

Movente

Arma del Delitto

vinci il PREMIO

Partecipazione versando un contributo di € 7,00 per squadra

Numero limitato di partecipanti Max 8 gruppi da poter gestire on-line



Trama

"Quando l'Assassino si nasconde dietro un Epidemia!"

Venezia 1630 palazzo ducale

il corpo senza vita di del Doge Albise Begonzoni viene ritrovato morto nel mezzo della sala dei ricevimenti il medico riferisce che la morte è sopraggiunta a causa della peste Nera tuttavia il Doge Loffredo Trevisani istituisce un tribunale d'inquisizione dichiarando che la morte è avvenuta per intervento di un Untore !

al palazzo Ducale vi erano:

Ludovico il Pio Cardinale

Marien la donna dei rituali ospite di Lucrezia

Lucrezia famosa avvelenatrice

dalle voci di palazzo nessuno dei tre è colpevole tutti fanno ricadere la colpa sull'ipotetico untore eppure uno dei tre o piu di uno è l'assassino!