La via dei Misteri

Delitto in Strada - i Misteri di Via Martucci



Per la serie Serate in Giallo By Vic Street

la Nota Taverna Spettacolo Vic'Street in via Giuseppe Martucci 44 Napoli organizza un evento straordinario per le feste di Natale ...

Delitto in Street

e un gioco di ruolo ....

un idea simpatica e misteriosa...

IN CHE COSA CONSISTE IL GIOCO?

"si tratta di una caccia alle indagini viene descritto un delitto vengono dati degli indizi altri vanno ricercati i via Martucci nelle attività che aderiranno all'evento durante la settimana che va dal 14 dicembre al 21 dicembre

il gioco si concluderà con una cena con delitto presso il Vic Street i Giovedì 21 Dicembre 2017 ore 21,00



COME POSSO ISCRIVERMI AL GIOCO ?

"Per prima cosa :

1.forma una squadra, max 10 Persone ( costo iscrizione al gioco 5,00 euro per partecipante )

2.chiama le 3387981020 per iscriverti al gioco sarai inserito in un gruppo chiuso Facebook

3. nomina il tuo capo squadra

4. lascia un contatto cellurare riceverai indizi importanti

5. scegli tra il tuo gruppo la persona o più persone dinamiche che attraverso le indagini saranno pronte a ispezionare via Martucci e non solo in alcune specifiche giornate per raccogliere le indagini.

6. segui le istruzioni via gruppo privato o via cellulare

7. ricordati di prenotare il tuo tavolo per la cena con Delitto con Tombola il 21 dicembre o perderai il posto !!!

8. scopri cosa e successo il Via Martucci !!!



Tombola con Delitto 21 Dicembre 2017!!!

"47 IL MORTO CHE PARLA!!"

Menu' :

***10,00 Cokatail e Spettacolo

*** 15,00 euro piccolo coktail di benvenuto + Panino + Bevenda

*** 20,00 euro piccolo coktail di benvenuto + Panino + Bevenda + Sfizioseria

*** 25,00 euro piccolo coktail di benvenuto + Antipasto + Panino o Primo Piatto + Bevenda + assaggio dolce



info e prenotazione allo 081662423 oppure 3387981020 oppure 3356215087!!!