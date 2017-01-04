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Eventi / Cibo e Vino

Delitto in Stars Wars

    Rosalia

    DELITTO IN STARS WARS AL VIC' STREET ore 20,30

    E LA TAVERNA SPETTACOLO VIC' STREET VI DA' IL BEN VENUTO ALLA SERATA IN GIALLO TARGATA VIC STREET TRA MISTERO E DIVERTIMETI.

    DELITTO NELLO SPAZIO CON I PERSOANGGI DI STARS WARS NEL GIUSTO CONNUBIO TRA ELEGANZA E DIVERTIMETO PREPARATEVI APARTECIAPRE A UNA SERATA SPENSIERATA E RICCA DI SORPRESE E SPETTACOLI SOLO CENA E SPETTACOLO CON GIOCO A PREMI

    20,00 EURO A PERSONA MENU ***PROSECCO DI BENVENUTO ANTIPASTO DELLO CHEF ****MOZZARELLA E CROSTINI PIZZETTE E COPPETTO DI ZEPPOLINE PRIMO PIATTO ****RAGU' NAPOLETANO DOLCE ****DOLCE DEL GIORNO **** CALICE DI VINO (O ALTRA BEVANDA)

    EVENTO SOLO SU PRENOTAZIONE presso il Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44 info.: 081/662423 cell.: 3356215087

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