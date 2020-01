Degustazione al Buio e visita guidata al Museo del Sottosuolo

Una esclusiva degustazione di vini pregiati.

Un modo nuovo ed emozionante di vivere il senso del gusto e dell’olfatto, rigorosamente al buio.

Venerdì 24 Gennaio e alle ore 21 torna, a grande rischiesta, l’evento Degustazione al Buio e visita guidata al Museo, che si terrà nella suggestiva location del Museo del Sottosuolo.

La degustazione si svolge totalmente al buio, ma senza alcun pericolo. Le guide faranno accomodare i partecipanti durante la degustazione al buio, che saranno accompagnati dalla nostra guida e dal nostro Sommelier, all’interno delle 3 sale principali, dove in ognuna degusteranno un vino diverso. Sarà all’interno della sala delle riggiole, dove le luci si spegneranno, per esaltare i sensi e assaporare in modo particolare uno dei tre vini.

Nel corso della serata, la degustazione dei vini sarà accompagnata da assaggi di cibo, selezionati appositamente per non influenzare troppo le percezioni olfattive e gustative, andando così alla scoperta delle caratteristiche, dettagli e curiosità, delle diverse tipologie di vini.

Verranno degustati i vini dell' Azienda Abbazia di Crapolla: Poizzo Bianco; Sireo Bianco e Nireo Rosso

L’evento è a numero chiuso

prenotazione obbligatoria al 328 0115044

Contributo evento + visita guidata € 20