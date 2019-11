Degustazione al Buio e visita guidata al Museo del Sottosuolo

Un'esclusiva degustazione di vini pregiati. Un modo nuovo ed emozionante di vivere il senso del gusto e dell’olfatto, rigorosamente al buio.

Venerdì 22 Novembre alle ore 21 torna l’evento Degustazione al Buio e visita guidata al Museo, che si terrà nella suggestiva location del Museo del Sottosuolo.

La degustazione si svolge totalmente al buio, ma senza alcun pericolo. I partecipanti saranno accompagnati da una guida e da un Sommelier all’interno delle 3 sale principali, dove in ognuna degusteranno un vino diverso. Sarà all’interno della sala delle riggiole, dove le luci si spegneranno, per esaltare i sensi e assaporare in modo particolare uno dei tre vini.

Nel corso della serata, la degustazione dei vini sarà accompagnata da assaggi di cibo, selezionati appositamente per non influenzare troppo le percezioni olfattive e gustative, andando così alla scoperta delle caratteristiche, dettagli e curiosità, delle diverse tipologie di vini.

Varie ricerche affermano che circa il 70% dell'apprendimento umano passa attaverso l'utilizzo della vista. Venendo a mancare, gli altri sensi come udito, tatto, olfatto e gusto suppliscono aumentando le rispettive capacità…insomma, sarà un'esperienza unica, da non perdere per gli amanti del vino, ma soprattutto per chi ama fare esperienze originali e fuori dai soliti schemi. Una serata esclusiva, che prima incuriosisce, poi stupisce e affascina.

Un’occasione, per chi ancora non ne avesse avuto modo, di conoscere i segreti del sottosuolo napoletano, che risiedono nelle sale del museo, in un luogo dove si condensano anni e anni di storia. Dagli antichi greci, passando dai romani e dai primi cristiani, fino a giungere in epoca moderna, quando durante i conflitti bellici, la cavità, posta a 25 metri sottoterra a Piazza Cavour 140, rappresentò un rifugio per i napoletani in fuga dall'inferno delle bombe che minacciavano la superficie. Il sottosuolo napoletano, divenendo un vero e proprio rifugio antiaereo, ha ospitato per anni migliaia e migliaia di persone che si sono amate, odiate, sposate, che hanno condiviso passioni politiche, idee e addirittura nascite e morti. Lo spesso tufo di cui sono formate le antiche cisterne, durante la seconda Guerra Mondiale, salvò migliaia di vite umane.

Si degusteranno i vini dell' Azienda OLIVELLA:

Primo vino: "Lacrimabianco" 2018- Lacryma Cristi bianco DOP

Secondo vino: "Katà" 2018- Catalanesca del Monte Somma IGP

Terzo vino: "Vipt" 2018- Vesuvio DOP

Il tutto accompagnato da ottime stuzzicherie

L’evento è a numero chiuso

prenotazione obbligatoria al 328 0115044

Contributo evento + visita guidata € 18