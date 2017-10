A Napoli sapori e tipicità d'autunno: arriva il tour DeGUSTA - Eccellenza in Piazza

Il tour DeGUSTA promosso dall'Associazione Eccellenza In Piazza e patrocinato dal Comune di Napoli, prosegue con Sapori e Tipicità D'Autunno. Dal 23 al 28 ottobre 2017 in via Diaz nel cuore di Napoli, adiacente alla stazione della Metro di via Toledo.

L'evento dedicato alla diffusione della cultura dei Sapori d'"AUTUNNO" esalta il rispetto della stagionalità perso con le produzioni intensive e dei Saperi dei processi produttivi e di trasformazione dei prodotti senza prescindere dagli usi e costumi delle tradizioni culinarie. Un itinerario alla scoperta delle Tipicità Agroalimentari dei nostri territori un paniere di prelibatezze d'Italia dal Trentino alla Sicilia, dall'Abruzzo alla Calabria, senza tralasciare la Campana, un pot-pourri di colori che esaltano la varietà delle tipicità proposte, sapori unici del periodo autunnale.

Dalle 10.00 alle 21.00, è possibile degustare, conoscere, assaporare e apprezzare la varietà, l'alta qualità e la bontà delle nostre Eccellenze Artigiani del gusto, aziende produttrici, provenienti da varie Regioni Italiane proporranno una vasta gamma di prodotti e specialità.

Delizieranno il palato Strudel, Speck, Canederli e Lardo del Tirolo, Formaggi tipici di malga, Vino Trentin per i buongustai ed esperti Ventricina Teramana spalmabile e non, Formaggi di capra e pecora, salumi tradizionali lucani e calabresi ... e ancora per gli amanti del benessere una vasta gamma di spezie, semi, frutta disidratata, the infusi e tisane, liquirizia pura aromatizzata ... per i più golosi le dolci tentazioni torroni, pasta di mandorla e cannoli siciliani ma anche le cioccolosità del maestro Antonio Schettini di Chocopassione e non possono mancare le tipicità Campane il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, la mela Annurca IGP, la zucca di Napoli e la birra Artigianale La kermesse ad ingresso libero, è l'occasione giusta per assaggiare e degustare prelibatezze, apprezzare le tradizioni enogastronomiche dei territori nazionali e vivere momenti di convivialità.

Degusta non è solo gustosità ma anche laboratori: intreccio del pomodorino del Piennolo, lavorazione del torrone, fasi di elaborazione del cioccolato artigianale, realizziamo una zucca per Halloween.