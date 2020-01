A Napoli torna DeGusta: in piazza prodotti tipici e prelibatezze dell’inverno

“DeGUSTA”, dal 13 al 18 gennaio il primo gustoso appuntamento del 2020 in Via Diaz (stazione metro TOLEDO) a Napoli: una vera e propria full immersion nei prodotti tipici e prelibatezze dell’inverno.



L’Associazione Eccellenza in Piazza rinnova l’appuntamento di “Degusta”. Un appuntamento napoletano, certo, ma non solo. Ci saranno infatti stand allestiti di varie regioni, un percorso di eccellenze, come sempre caratteristico: tisane curative a base di erbe naturali, carica di vitamina C, olio EVO di Calabria, cioccolato e the con aromi e fragranze esclusivi, liquirizia e caramelle ma anche il tipico chimney cake (dolce ungherese) a riscaldare le fredde giornate di gennaio.

Degusta aderisce al progetto SCEGLI NAPOLI, promosso dal Comune di Napoli nell'ambito della delega Napoli Città Autonoma a voler rafforzare l’immagine di Napoli e la contaminazione tra prodotti di altre regioni e i prodotti simbolo della Cultura Gastronomica Partenopea .

DeGUSTA, a ingresso libero, è uno spazio aggregativo che coinvolge visitatori, curiosi e turisti per assaggiare e degustare prelibatezze, apprezzare le tradizioni enogastronomiche dei nostri territori e vivere momenti di convivialita'.



L'appuntamento è dal 13 al 18 gennaio, dalle 9.30 alle 21.00 Via Diaz- Napoli (stazione metro TOLEDO) per riscoprire la stagionalità delle produzioni, apprezzare le tradizioni culturali e culinarie del mediterraneo, rinsaldare il legame con i nostri territori, acquisire il valore del mangiar sano e della dieta Mediterranea