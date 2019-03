Torna "Degusta": in piazza a Napoli "Sapori e Tipicità della tradizione"

Dall'11 al 16 marzo a Napoli, in Via Diaz - Largo Berlinguer – presso la centralissima metro di TOLEDO, un’esplosione di sapori e bontà all’insegna del buon gusto e dell’alta qualità.

L’Associazione Eccellenza in Piazza, rinnova l’appuntamento con l’evento “Degusta Sapori e Tipicità della tradizione”, patrocinata dal Comune di Napoli, Vicesindaco, Assessorato al Commercio, e aderisce al progetto “Scegli Napoli”, promosso nell’ambito della delega Napoli Città Autonoma per sensibilizzare i cittadini all’acquisto di prodotti realizzati da aziende del territorio allo scopo di favorire lo sviluppo economico locale.

Protagonista dell’appuntamento dedicato al mese di Marzo - mese delle donne- il Totem Selfie con fotocamera per scattare e condividere i propri selfie. L’HASHTAG della campagna è #FACCEDeGUSTA. I selfie piu condivisi saranno premiati con prodotti “DeGUSTA” in omaggio