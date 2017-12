Debora Scalzo e Michele Rosiello incontrano gli studenti del Liceo Don Milani di Napoli

Il prossimo 4 dicembre alle ore 10,30, Debora Scalzo, autrice di successo di “Io resto così" e l'attore Michele Rosiello saranno ospiti presso il Liceo Statale Don Milani di Napoli (all’interno dell’Aula Magna). Durante l’evento letterario verrà presentato agli alunni il romanzo “Io resto così”, volume vincitore del Premio Speciale Eccellenza del Cuore (in omaggio alle vittime in servizio della Polizia di Stato) e si parlerà di cultura, lavoro e cinema con l’intervento dell’attore partenopeo e della Dirigente scolastica Angela Viola.

Dopo circa un decennio nel mondo Assicurativo-Finanziario-Bancario, Debora Scalzo decide di interrompere per dedicarsi totalmente alla sua famiglia e alla sue più grandi passioni: la musica e la scrittura.

Nel 2016, partecipa alla Masterclass di scrittura musicale di Roberto Casalino (autore dei più grandi artisti italiani) presso lo Studio Nero Rumore di Zona di Roma. A dicembre dello stesso anno, riceve appunto il “Premio Eccellenza del cuore”, evento benefico realizzato dal Maestro Marco D'Auria in Onore di Carla Caiazzo per dire Stop alla violenza sulle donne. Nel marzo 2017, il noto Producer e autore Sergio Vinci della Big Fat Music Production, le propone di collaborare con lui come autrice musicale e nello stesso mese sarà ospite speciale, invitata ai Convegni regionali e nazionali della Polizia di Stato COISP per presentare “Io resto così””.

Debora Scalzo ha preso parte al progetto etico CON IL SOLE SUL VISO, ideato e sostenuto dall’attrice e cantante Alma Manera.

Il suo nome, inoltre, è stato inserito nell'Enciclopedia Universale degli Autori Italiani 2018, accanto a nomi importanti della letteratura italiana.

Michele Rosiello, napoletano classe 1989, è un apprezzato attore di cinema e televisione. In queste settimane lo si è visto nel ruolo di un poliziotto, il Vicequestore Alessandro Ferras all’interno della fiction “L’Isola di Pietro”, diretto da Umberto Cateni, andata in onda su Canale 5, al fianco di Gianni Morandi. Il suo primo ruolo importante è stato quello dell’Ingegnere Agenone Incrocci nel film “Che strano chiamarsi Federico” di Ettore Scola, ma lo ricordiamo per aver interpretato Mario Cantapane nella seconda stagione di “Gomorra”. Diplomato presso la Scuola d’Arte Drammatica Gian Maria Volontè di Roma, l’attore ha girato diverse web series, cortometraggi e videoclip musicali.