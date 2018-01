Dea per una Notte, International Bellydance Contest: l'evento dedicato alle danze orientali

Si terrà a Napoli il 10 marzo 2018 il Dea per una Notte international bellydance contest, un evento completamente dedicato alle danze orientali e ideato 10 anni fa da Eddy Sham e Halima ,danzatrici professioniste e coreografe Campane .

Dea per una Notte è un evento dove danzatrici di ogni età e nazionalità si incontrano nella nostra città per dar vita ad un evento all' insegna della crescita professionale ed artistica.

Quest' anno la star internazionale che parteciparà a Dea per una Notte è il Maestro Wael Mansour , uno dei maggiori insegnanti danzatori e coreografi del panorama artistico mondiale del settore danza orientale .

Il programma della giornata:

Stage di danza orientale con il Mestro Mansour. Tre ore di insegnamento sulla tecnica e la coreografie nello stile inconfondibile dell'artista egiziano.

Successivamente si potrà accedere alla Competizione internazionale.

Il concorso vedrà protagoniste dalla categoria baby e teen per le piccole promesse della danza orientale , alle danzatrici adulte dal livello base al professionale. In gara tanti stili diversi Danza classica egiziana, folclore arabo, danze di fusione e bollywood.

I premi per le vincitrici saranno per lo più borse di studio dei maggiori festival ed eventi nazionali ed internazionali della danza orientale , abiti e accessori per la danza.

Come partecipare: Vai sul sito www.deaperunanotte.it e richiedi il regolamento completo.



Gallery