David Larible in "Recital" al Teatro Gelsomino

Uno spettacolo imperdibile approderà l'1 febbraio alle ore 21.00 al Teatro Gelsomino di Afragola (NA)

Scacco Matto produzioni, in collaborazione con Giulio Carfora il direttore artistico della Compagnia dei Saltimbanchi, e Circo e Dintorni portano sul palcoscenico campano il più grande clown contemporaneo dei nostri tempi.



Il Teatro Gelsomino di Afragola ospiterà

DAVID LARIBLE con RECITAL, scritto diretto e interpretato da lui.



Il re dei clown inoltre il 29/30/31 gennaio, sarà già ospite del teatro tenendo un workshop di clowneria.



Larible, italiano ma girovago del mondo ha calpestato i più grandi palcoscenici esistenti, come il Madison Square Garden di New York dove è stato visto da oltre 120.000 persone in un solo week-end. Ammirato sul piccolo schermo, si è esibito per le arene di quattro continenti, eletto vincitore del prestigioso Clown d'Oro al Festival internazionale di Montecarlo, ed altri plurimi premi e riconoscimenti in tutto il pianeta come la laurea ad honorem all’Università Mesoamericana di Puebla (Messico) e il premio a Master come Clown dell'Anno.

È considerato il più grande clown al mondo e tra i suoi fan spiccano i nomi di Jerry Lewis, Steven Spielberg e Julia Roberts.

Chapliniano d'ispirazione, la sua arte clownesca è raffinata, dolce e poetica.

"RECITAL” è uno spettacolo unico che scatena il divertimento del pubblico e delle persone che diventano per qualche attimo, protagoniste sul palcoscenico delle sue irresistibili gags.



Nel corso dello spettacolo ci sarà la partecipazione di Andrea Ginestra e accompagnamento musicale al piano del maestro Mattia Gregorio.

Direzione artistica a cura di Alessandro Serena.



Per info e prevendite: 3382727768



Teatro Gelsomino, Via Don Bosco, 25 Afragola.



Gelateria Gelosia, Viale Sant' Antonio, 23 Afragola.