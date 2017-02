Il Darwin Day per i più piccoli al Regio Museo Mineralogico

Nell'ambito delle iniziative Grazie Darwin 2017 (conferenze, visite guidate ai Musei e laboratori didattici per ricordare Charles Darwin), organizzate dal Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell'Università Federico II [NA] il 22 febbraio 2017 dalle 10.00 verrà dedicata, per la prima volta, una giornata ai più piccoli fino ad ora assenti nel panorama delle manifestazioni per le celebrazioni su Darwin.

Nella eccezionale cornice del Regio Museo di Mineralogia, MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017 [ORE 10.00] si terrà una conferenza dal titolo "Luce si farà sull'origine dell'uomo… Il Darwin day per i più piccoli" tenuta dall'antropologa e divulgatrice scientifica Flavia Salomone, autrice del fortunato libro C'era una volta…HOMO [Edizioni Espera | Collana ArcheoRacconti 4 | 2016]. Nel corso della manifestazione gli alunni delle scuole elementari che parteciperanno, ripercorreranno i momenti salienti del meraviglioso viaggio della nostra specie.

Al termine della conferenza, in laboratorio, i bambini diverranno protagonisti attivi: Messaggi d'argilla sarà l'attività educativa incentrata sull'evoluzione del linguaggio e che offrirà loro l'opportunità di cimentarsi con le prime forme di linguaggio scritto realizzando la propria "tavoletta enigmatica" contenente un messaggio simbolico. L'accesso sarà consentito fino ad esaurimento posti L'AUTRICE Flavia Salomone è nata a Roma, dove si è laureata in Biologia con indirizzo Antropologico nel 1990 presso l'Università degli Studi "La Sapienza". Per alcuni anni ha condotto ricerche sulla biologia delle popolazioni umane del passato su campioni scheletrici di epoca romana (I-III sec. d.C.) presso il laboratorio di antropologia del Museo "Giuseppe Sergi" dell'Università di Roma "La Sapienza" e presso il Museo Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini" di Roma. Attualmente, con C'era una volta…Homo, sta proponendo un progetto di divulgazione scientifica che sta girando l'Italia - scuole, musei, aree archeologiche - con l'obiettivo di avvicinare i più piccoli a scoprire, attraverso le tracce scolpite nel tempo, il cammino della nostra specie e recuperare così le nostre origini più remote.

Mercoledì 22 febbraio 2017 | ore 10.00 Centro Musei delle Scienze Natutali e Fisciche | Università Federico II [NA] Via di Mezzocannone, 8 Per info sull'evento: tel. 0812535221 /35222 codidatticacm@unina.it www.cmsnf.it