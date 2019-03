Venerdì 8 marzo 2019 alle ore 20.30, quarto appuntamento con il Concerto delle Sonate di Mozart di Dario Candela presso il Centro di Cultura Domus Ars, sito in via Santa Chiara 10, Napoli.

Il programma:

Dario Candela Suona Mozart

Ciclo integrale delle Sonate per pianoforte

Sonata K. 284 n° 6 / Sonata K. 333 n° 13

Sonata K. 570 n° 13 / Sonata K. 576 n° 18

Allievo di Aldo Ciccolini, che lo ha definito <> in “Conversazioni con Aldo Ciccolini” ed. Curci, Dario Candela ha maturato, anche dietro la guida di Sergio Fiorentino e Fausto Zadra, una conoscenza del pianoforte basata sulla grande tradizione napoletana.

Suona da solista e in varie formazioni cameristiche collaborando in decine di concerti con i Virtuosi Italiani, i Solisti del San Carlo, Rocco Filippini, Alain Meunier, Antony Pay, Francesco Manara, Luca Signorini, Martin Steigner, Rita Marcotulli, Eric Porche, Hans Udo Heinzmann e inoltre con Aldo Ciccolini, Bruno Canino e Roberto De Simone, in sedi e enti come il Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Mercadante di Napoli, Salle Cortot e Teatro de la Commedie Francaise di Parigi, Teatro delle Erbe di Milano, Università Bocconi di Milano, Accademia Filarmonica e DAMS di Bologna, Teatro Studio Auditorium Parco della Musica di Roma, Associazione Scarlatti di Napoli, Società dei Concerti di Milano e dell’Aquila, Teatro Verdi di Salerno e all’estero: Belgio, Spagna, Grecia, Francia, Germania, Serbia, Romania, Slovenia, Polonia, Svizzera, Stati Uniti.

Ha inciso per Phoenix Classic, per Naxos, per Brilliant l’integrale della musica da camera di Mario Pilati e per Dynamic ha registrato l’integrale delle Sonate di Cimarosa, per il quale ha ricevuto il premio internazionale Cimarosa nel 2018.

Ha suonato in diretta per RadioRAI 3, RAI Educational, Radio Svezia e per Radio France ed è stato invitato a partecipare ad emissioni radiofoniche per Radio Classica, Radio Rai 3 Suite, e televisive per Canale 5.

Ha ottenuto 5 primi premi in concorsi pianistici, tra cui Premier Prix à l’Unanimité al Conservatorio Superiore Cortot di Parigi.

Ha scritto musica per teatro in Francia (Winter Afternoons, Premio alla Creazione dal Ministero della Cultura Francese 2001; La Legende des siecles di Victor Hugo, rappresentata al Teatro della Comédie Francaise; Le viceconsul) e in Italia (Erotismo barocco, rappresentato nei teatri La Soffitta-Bologna, La Pergola- Firenze, Nuovo-Napoli); le sue musiche per Emily L. sono state pubblicate dalle Editions Armiane (Versailles).

Pubblica saggi di musicologia per le Edizioni Scientifiche Italiane, la LIM, la Fondazione Morra, L’Università Federico II e tiene per tre anni un corso al Conservatorio “San Pietro” a Majella di Napoli sulla Fisiologia e Didattica pianistica scrivendo un volume sull’argomento intitolato “Il corpo e il suono” edito da Simeoli.

Musicista eclettico, Dario Candela si forma a Napoli (Diploma di Pianoforte, Diploma di Musica Corale e Direzione di Coro e Diploma di Composizione), quindi in Francia (Diploma al Conservatoire Superieur A.Cortot di Parigi) e si laurea in Lettere all’Università “Federico II”, vincendo una borsa di ricerca e collaborando per progetti di ricerca musicologica.

E’ Direttore della Biblioteca sul Novecento Musicale intitolata a Mario Pilati e fondatore del Centro Italiano di Musica da Camera per il quale ha organizzato diverse stagioni concertistiche di grande successo.

Direttore artistico di PianoCity Napoli per cinque edizioni, nella grande kermesse, che ha avuto un seguito di 35.000 spettatori, ha ricoperto il ruolo di coordinatore della sezione classica, coinvolgendo centinaia di artisti, dai più giovani a professionisti di fama internazionale.

Nel 2007 fonda Il Circolo Artistico Ensemble che si occupa di riscoprire la musica del Novecento Italiano con il quale svolge intensa attività concertistica, di ricerca e con il quale ha presentato al Teatro di San Carlo di Napoli il quintetto per pf e archi di Mario Pilati.

Ha ideato e promosso il progetto TaranTODAY, volto alla diffusione delle danze del sud Italia scrivendo brani rielaborati dalla tradizione che ha avuto decine di repliche in Italia e all’estero.

Attualmente insegna Musica da Camera al Conservatorio “G. Martucci” di Salerno e alterna masterclasses presso l’Accademia Pianistica Napoletana, con corsi di perfezionamento pianistico al Conservatorio Superiore di Malaga.



Ingresso €15,00 ridotto € 10,00

I giovani fino al 26° anno di età, gli over 60, possono acquistare i biglietti a prezzo ridotto.



Per info:

Domus Ars

Via Santa Chiara, 10

Info e prenotazioni: 081.3425603 –infoeventi@domusars.it