Danzaterapia, danza creativa metodo Maria Fux: seminario "Nord-Sud"

Seminario di danzaterapia-danza creativa metodo Maria Fux a Napoli, condotto da Maresa Pronti e Carmelita Partini, docenti della Formazione Triennale “Risvegli – Maria Fux”.

Domenica 3 dicembre 2017. Orario 10.00-13.00 e 14.00-17.00 presso "TANA ASD" in Via Costantinopoli 101, 80138 Napoli.

Rivolto a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco per fare un’esperienza arricchente e creativa. Adatto a tutti, anche a chi si avvicina alla danza per la prima volta.

Info sul Metodo e Maria Fux: www.risveglimariafux.it

Si danza senza scarpe e con abiti comodi.

A fine seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Info & iscrizioni entro il 30 novembre 2017: danzafux@meglio.org - tel. 3460749688



Pagine facebook:

RisvegliMariaFux https://www.facebook.com/RisvegliMariaFux/

Danzaterapia - danza creativa Maria Fux Napoli https://www.facebook.com/danzaterapiafuxnapoli.it/

Tana tai chi Napoli https://www.facebook.com/Tanaassociazione/