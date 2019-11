"Noi e la musica", doppio appuntamento con la danzaterapia - danza creativa metodo Fux

"Noi e la musica" sabato 7 dicembre a Tana ASD, Via S.M. di Costantinopoli 101, Napoli.

Danza creativa Mamma-bambino (dai 4 anni in su) ore 11:00 - 12:30

Stage aperto a tutti gli adulti ore 17:30-19:30

Uno speciale doppio appuntamento con la danza!

Un viaggio attraverso la musica, dove riscoprire con creatività le nostre possibilità di movimento e di esprimerci danzando!

È un’esperienza creativa ed arricchente adatta a tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta alla danza.

Carmelita Partini conduce gruppi di danzaterapia-danza creativa dal 2008.

Collabora come docente presso la scuola di formazione triennale in danzaterapia-danza creativa “Risvegli - Maria Fux” di Milano, dove si è formata dal 2005.

Allieva di María Fux e María José Vexenat, continua la sua formazione con stage di aggiornamento.

Per info e prenotazioni: tanainforma@gmail.com

Carmelita: 3338981618

Specificare a quale dei due seminari si intende partecipare (anche entrambi).

Si consiglia abbigliamento comodo e una bottiglietta d'acqua