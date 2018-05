Danza dei 5Ritmi, workshop con Olivia Palmer

DANZANDO SUL SENTIERO

I 5Ritmi come metafora della vita



La vera moralità non è seguire il sentiero battuto,

ma trovare la propria strada e seguirla coraggiosamente"

M. Gandhi



Nel danzare un’Onda di 5Ritmi attraversiamo una metafora della nostra vita, e questo può insegnarci tanto e sostenerci nel nostro cammino.

Il ritmo del FLUIRE ci aiuta a stare in contatto con la nostra energia e comprendere chi siamo davvero.

Il ritmo STACCATO ci permette di trovare la direzione, la determinazione, con la chiarezza del cuore e di portarla fuori nella danza, così come nella vita.

Nel ritmo CAOS passiamo dalla mente razionale a quella intuitiva che ci aiuta ad abbandonarci ai nostri sogni, agli impulsi e a quella parte istintiva, poetica, creativa, che chiede spazio.

Nel ritmo LIRICO acquisiamo la consapevolezza di avere la libertà di cambiare forma ed energia in un flusso di movimento che ci indica di non restare bloccati in una sola possibilità, nella danza, o in un solo ruolo o con un’unica direzione, nella vita.

Nel ritmo della QUITE il mistero si rivela attraverso la meditazione in movimento. Non c’è separazione dello spirito dalla carne. Danzando questo ritmo troviamo la parte di noi che è in grado di curare le nostre ferite e farci superare le nostre paure.



Danzando l’Onda possiamo imparare a trovare e percorrere il nostro personale sentiero di vita; a essere consapevoli che creare la nostra realtà e controllare le circostanze nelle nostra vita sono due concetti diversi. Il cammino che scegliamo di percorrere nella nostra vita è essenziale: le difficoltà, i momenti difficili esistono per tutti, ma ciò che conta è la maniera in cui si reagisce.

Il modo in cui reagiamo nella danza è in sostanza lo stesso in cui reagiamo, o potremmo farlo, una volta che la musica è finita.



Olivia Olla Palmer • È insegnante di 5Ritmi©, conduce e organizza classi e seminari in giro per L'Italia. Nata a Londra, vive in Italia dal 1986. Studia e danza fin da piccola, danza classica e contemporanea a Londra e poi prosegue in Italia la con Danza Movimento Terapia e la Trance Dance, per poi certificarsi negli Stati Uniti come insegnante di 5Rhythms di Gabrielle Roth.

Olivia conduce ad esperienze liberatorie e gioiose, dove il cuore, la mente e il corpo si liberano con compassione attraverso la danza. Un’opportunità per entrare in sé stessi esplorando le proprie risorse interiori e scoprire la forza e il coraggio per gestire le sfide quotidiane.

www.oliviapalmer.it



