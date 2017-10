Salta e fischia!: Danza 5Ritmi per bambini

Sabato 21 Ottobre, al Salon Baires, Workshop di Danza dei 5Ritmi per bambini condotta da Emma Leech, insegnante certificata con oltre 25 anni di esperienza.



I bambini amano ballare e giocare. I 5Ritmi è una danza improvvisata e creativa che apre l'immaginazione del bambino, offrendo un posto sicuro per esplorare la propria individualità, scoprendo nuovi modi di muoversi ed esprimersi, collegando sè stessi ad altri in un ambiente divertente e libero.

Orari h.11/12 dai 5 ai 7 anni

h.12/13 dai 8 ai 12 anni

Info&Prenotazioni:

info@weyoga.it

www.weyoga.it



Tel. 347 1225757