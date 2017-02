I Colori del Caos: l'artista che c'è in te Workshop di Danza dei 5 Ritmi con EMMA LEECH (con classe aperta a tutti venerdì 31 Marzo.) "Per vivere una vita creativa dobbiamo perdere la nostra paura di sbagliare". Questo workshop di Danza dei 5 Ritmi è ispirato dalla passione di Emma per le arti, il loro potenziale curativo e trasformativo e la sua convinzione che ci sia un artista dentro ognuno di noi, sia esso un poeta, uno scrittore, un cantante, pittore, attore, oppure semplicemente qualcuno che vive la poesia della sua esistenza quotidiana. Questa sarà un'investigazione, attraverso i movimenti dei cinque ritmi, dell'espressione spontanea della creatività e della fantasia. Questi insegnamenti emergeranno attraverso una porta speciale, quella della danza del Caos, che ci insegna come lasciarci andare, come muoverci nell'ignoto: è la nostra mente selvaggia che finalmente prende corpo.

"La vostra anima vi dirà come vuole essere espressa, dovete semplicemente tacere e ascoltarla" Gabrielle Roth ∞ EMMA LEECH Vengo dal Sud-Est di Londra, e ballo i 5 Ritmi da oltre 25 anni, sono stata descritta come appassionata, affettuosa e con un grande senso dell'umorismo! Il mio percorso di danza dei 5 Ritmi, mi ha portato, negli ultimi 15 anni, ad insegnare ai gruppi più diversi e impegnativi, dalle carceri agli adolescenti, da centri di tossicodipendenza a scuole e ospedali. Sento di aver avuto il privilegio e l'onore di aver potuto osservare come l'umanità, in tutta la sua ricca complessità, guarisce e si trasforma grazie a questa stupefacente pratica di danza. Sono insegnante certificata sia per il livello Waves che per il livello Heartbeat. www.emmadance.co.uk I 5 RITMI ® La danza dei 5 Ritmi è una meditazione in movimento per ri-connettersi anzitutto con il corpo. E' una maniera per distendere la mente muovendo il corpo. Permette alla nostra creatività personale di aprirsi in così tante maniere diverse dandoci il permesso di ballare qualunque cosa sia dentro di noi, trovando fiducia e essendo chi realmente siamo. La danza dei 5 Ritmi è liberatoria per chiunque, non importa l'età, le radici etniche, la religione o la capacità di muoversi. Non ci sono passi da imparare. Il corpo conosce già i passi. Abbiamo bisogno di ri-connetterci con il corpo e avere la fiducia di seguirlo. Quando ti arrendi e ti abbandoni al battito del corpo e del respiro, la magia si rivela da sé. I 5 Ritmi sono il fluire, lo staccato, il caos, il lirico e il silenzio. Ogni ritmo ha la sua energia caratteristica e ogni ballerino li interpreta nella sua maniera personale. Insieme - i 5 Ritmi - formano un'onda di energia, l' "Onda". Noi viviamo in onde e siamo tutti parte di un'onda più grande. Se ci lasciamo andare e surfiamo su queste onde, troviamo l'estasi che noi chiamiamo "vita" e siamo capaci di connetterci con tutta la vita dentro e intorno a noi. L'unicità di questa pratica di movimento si basa sulla mappa, sviluppata negli anni da Gabrielle Roth, la fondatrice dei 5Ritmi. Questa mappa ci guida attraverso il mondo della consapevolezza fisica, emozionale e intellettuale. La nostra vita diventa un paesaggio vasto su cui ballare.

www.5rhythms.com

PROGRAMMA: Il workshop si articola in 3 giorni (il venerdì è facoltativo) ven 31 Marzo h 20:00 -22:00* sab 01 Aprile h 11:00 -18:00 dom 2 Aprile h 12:00-18:00 * é possibile partecipare anche solo alla classe introduttiva di venerdì 31 Marzo - Costo €25 DOVE: Salon Baires Via Giacomo Piscicelli, 36 - 80121 Napoli

COSTI: weekend workshop • €.180 weekend workshop • Super Early Bird • €125 •entro il 10 Feb weekend workshop • Early Bird• €150 • entro il 15 Marzo (Earlybird e Regolare prenotabile con un anticipo di €50) • possibilità di sconti per studenti, over 65 e disoccupati. Il seminario è in lingua Inglese e Italiano. per info e iscrizioni: on-line: http://bit.ly/2i2reTw 5ritmi@transitio-n.org max 3893130753 ROB 3357161686 NB: Per le iscrizioni pervenute entro il 10 Febbraio, sconto del 30% sul costo dell'intero seminario. l'offerta è valida per un numero limitato di iscrizioni. Organizzato da Transitio-n in collaborazione con WeYoga