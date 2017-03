"Dante Napulitano" con Liliana Palermo

Davide Brandi, presidente dell'associazione Lazzari e Briganti-la banda del principe presenta: DANTE in LINGUA NAPOLITANA, recitato dall'attrice LILIANA PALERMO dal libro di Nazario Bruno "Nfierno Priatorio e Pparaviso".

SABATO 18 MARZO 2017, ore 17,00, a PALAZZO VENEZIA, in Napoli, via B.Croce 19 A tutti coloro che si riconoscono nella nobile identità partenopea e meridionale è rivolto il nostro invito, nell'intento di dimostrare come la nostra parlata possa dignitosamente adeguarsi alla rivisitazione dell'Opera più importante del SOMMO POETA, la Divina Commedia in lingua napolitana.

