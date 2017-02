Sabato 11 febbraio si esibirà il duo Danilo Vignola e Giò Didonna al Jazz Cafè di Frattamaggiore, il prestigioso live club, fra i più attivi, rappresenta uno dei più importanti centri per la musica di qualità campana, numerosi gli artisti nazionali ed internazionali che si sono esibiti sul palco del Jazz Cafè Fratta. Dopo il mini tour svizzero di febbraio, il celebre duo lucano Danilo Vignola e Giò Didonna farà tappa in Campania all'interno di un programma concertistico, che per questo 2017 sarà quasi interamente proiettato in Europa, riservandosi solo posti e festival di eccellenza per le esibizioni nazionali.

Dopo oltre trecento concerti in appena tre anni, il duo rappresenta oggi un fenomeno unico, che si distingue per l'originalità degli spettacoli fatti di virtuosismi strumentali che spaziano dal mediterraneo al blues e l'hard rock e la new age, tutto suonato con strumenti non convenzionali, fra ukulele, hang drum svizzero, cajòn e balalaica. Danilo Vignola dopo vari riconoscimenti come miglior suonatore al mondo di ukulele elettrico a New York e miglior artista alternativo premiato dalle principali etichette discografiche internazionali al MEI di Faenza è oggi considerato uno dei più influenti artisti dell'avanguardia musicale.

Esclusivamente per questo evento, la raffinata cucina di Ronny Santoliquido sarà affiancata dai pregiati vini dell'azienda Nardone. L'inizio dello spettacolo è previsto alle 21:00 circa.