Daniele Sepe & RJF live per la rassegna Jazz&Baccalà

Daniele Sepe è la napoletanità che si fonde con il jazz, il funk, le melodie mediterranee, il rock, il rap, in una contaminazione continua dove la vivacità e la forza dei suoni si accompagna ad una sentita critica sociale che non disdegna anche il gioco dell’ironia.

Sarà sul palco del Summarte il 23 febbraio per la rassegna Jazz&Baccalà in un concerto carico di energia dal titolo "A Note Spiegate": un live che riconduce il jazz alla sua anima comunicativa e popolare, si racconta che quando Monk componeva i suoi brani in cucina, mettendo nella sua mano sinistra i rumori della vicina strada o i cartoons che i figli guardavano nella televisione adiacente al suo piano verticale, lontano dagli attici asettici e mondani dove spesso negli ultimi tempi viene alloggiato il jazz. Da Mingus a Monk, da Barbieri a Hermeto Pascoal, da Davis a Zawinul, da Sonny Rollins ai Led Zeppelin. E tutti insieme regalano musica senza limiti ne di stile ne di latitudine.

Daniele Sepe sax

Tommy De Paola tastiere

Davide COstagliola basso

Paolo Forlini batteria

Lo spettacolo sarà preceduto dalla degustazione di specialità offerte dal ristorante '800 Borbonico.

PREZZI

Poltrona: 12,00 €

Tavolo con cena: 15,00 €

Sconto CRAL 20% per un numero di 30 biglietti.

Convenzione Carta Docenti e 18app

Acquista online: https://www.boxol.it/it/event/daniele-sepe/227985

Botteghino: Via Roma 15 – 80049 Somma Vesuviana

081 362 9579 / 393 566 7597