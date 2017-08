Pareo Park, arriva l'ex tronista Andrea Damante

L’estate continua a Pareo Park all’insegna della musica e del divertimento. Tutto pronto per tre eventi ideati per chi ha voglia di ballare e scatenarsi insieme agli amici. Si parte domenica prossima, 3 settembre, con un pool-party davvero imperdibile: dalle ore 17 (ed eccezionalmente fino alle ore 22) sulla riva della splendida piscina a onde un divertente schiuma party alla presenza del dj Andrea Damante. L’ex tronista, protagonista dell’estate musicale con il singolo “Follow My Pump” farà scatenare tutti coloro che saranno presenti. Il dj veronese, che deve la sua popolarità ai programmi televisivi “Uomini e Donne” e il “Grande Fratello Vip”, coinvolgerà tutti con le note di un pezzo dance ormai famosissimo. A seguire si esibirà il dj napoletano Chris Bowl.

Sabato 9 settembre, nel prato del parco acquatico più grande del Sud Italia, atmosfera e ritmi indiani con Holi Dance Pareo Party. Holi è un evento dedicato al divertimento puro, durante il quale è usanza sporcarsi il più possibile con polveri colorate per festeggiare la rinascita. Una vera e propria festa dei colori con musica da discoteca e un clima festoso. Presenti dj Chris Bowl, voice Alan e Pareo Animation. Costo d’ingresso pomeridiano 10 euro.

Sabato 16 settembre sarà la volta del Party Caliente, il primo pool party targato LAGUNA By Pareo Park ispirato alle feste internazionali del Nikki Beach. Dalle ore 17 musica Reggaeton con special guest star in concerto Jay Santos, artista della super hit internazionale "Caliente". Poi ancora tanta voglia di ballare con Amed Aden Kblast, dj famoso per i party black on the beach.