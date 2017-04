"Dallo Stato sociale allo Stato penale": tavolo di confronto pubblico

"Decreto Minniti, riforma del diritto e del processo penale: il definitivo tentativo di criminalizzare il dissenso, l'emarginazione e la povertà?"

Lunedì 10 aprile ore 17:00 Fondazione Premio Napoli - Palazzo Reale - Piazza del Plebiscito Proseguono gli incontri della Fondazione Premio Napoli 2017 con "Dallo Stato sociale allo Stato penale". Un tavolo di confronto pubblico, che si terrà lunedì 10 aprile alle ore 17, nella sede di Palazzo Reale, per aprire una riflessione su che cosa significhi parlare di sicurezza, in una fase storica nella quale la crisi dello stato sociale è sotto gli occhi di tutti. Nel corso del dibattito si parlerà delle riforme in materia penale e delle politiche sicuritarie nell'ottica dello Stato di eccezione, partendo dall'analisi del "Decreto Minniti", sia dal punto di vista giuridico, che da quello sociale e culturale; ne discuteranno: Domenico Ciruzzi (Presidente Fondazione Premio Napoli), Raffaele Del Giudice (vicesindaco di Napoli), Nino Daniele (assessore alla Cultura e al Turismo del Comune Napoli), Alfredo Guardiano (consigliere della Corte di Cassazione), Giovanni Verde (ex componente del CSM), Francesco Forzati (Docente di diritto penale Università "Federico II" di Napoli), Vito Nocera (scrittore e già consigliere regionale), Mario Barone (presidente di Antigone Napoli), Gaia Bozza (Giornalista per Fanpage), Maurizio Braucci (scrittore), Alfonso De Vito (attivista movimenti sociali), Aboubakar Sumahoro (della rete antirazzista).

Interverranno anche rappresentanti di associazioni e movimenti sociali.