"Dal verde alla fabbrica": passeggiata in bici con i Cicloverdi Fiab Napoli

Riprendiamo la nostra attività escursionistica nel rispetto delle direttive sul distanziamento fisico

Evento organizzato da Teresa Dandolo per i Cicloverdi Fiab Napoli



Appuntamento ore 9,30 Piazza del Plebiscito Partenza inderogabile ore 9,45

Percorso : Lungomare - Via Posillipo- Parco Virgiliano - Discesa Coroglio - Via Coroglio- Pontile Nord

Rientro libero



Percorreremo la ciclabile del lungomare e via Posillipo per arrivare al Parco Virgiliano. Da qui, oltre a parlare della storia di quest'area verde, ammireremo gli splendidi panorami e la ex fabbrica dell' Italsider. Giunti a Nisida e poi al pontile della fabbrica parleremo delle trasformazioni più recenti del sito e le ipotesi per il futuro dell'area

Il percorso presenta qualche difficoltà essendo via Posillipo in salita, ma ci saranno diverse soste quando ci fermeremo nei luoghi più significativi



Guida: Teresa Dandolo cell. 3387523019

Portare un lucchetto per legare la bici