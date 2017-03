"Da Donna a Donna l'8tto per sempre": incontro e degustazione

La forza delle donne va messa in risalto sempre, non solo l’8 marzo. Tuttavia, visto che tanti sono i riflettori puntati su questo giorno, è bene sfruttarlo per mettere in risalto il bisogno di adottare misure che consentano alle donne ancora oggi vittime di soprusi di vario genere di essere difese e poi tutelate. Perciò nella mattinata del giorno della Festa della Donna (dalle ore 11) l'Associazione Formatime in collaborazione con "SfogliateLab", organizza presso lo store "Sfogliacampanella" di via San Biagio dei Librai 110 (Napoli), l'evento "da Donna a Donna l'8tto per sempre". Tutte le donne che saranno nei pressi della pasticceria saranno coinvolte in "riflessioni per ricordare l'importanza delle lotte sociali, politiche ed economiche delle donne da un secolo ad oggi, sottolineando la violenza di genere che ancora oggi, forse più di ieri, affligge il gentil sesso". Per l’occasione Vincenzo Ferrieri, il creatore della Sfogliacampanella, offrirà a tutte le convenute tortine Mimosa a forma di campanelle e sfogliatelle mignon al limone.

All'evento presenzieranno:

Alessandra Gallo, Presidente "Associazione Formatime";

Vincenzo Ferrieri, titolare “Sfogliacampanella";

Antonella Formicola, Criminologa;

Salvatore Isaia, Presidente Federsociale;

Arianna Cavallo, Presidente Terziario Donna - Confcommercio;

Libera Cesino, Presidente "Libera dalla violenza";

Tina Bianco, Presidente "Rosa bianca";

Maria Caniglia, Presidente Commissione Welfare, consigliere Comune Napoli;

Daniela Villani, Assessore Pari Opportunità Comune Napoli

Michele Spina, Dirigente Polizia di Stato;

Alberto Capuano, Giudice del Tribunale Napoli.