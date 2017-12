Natale Solidale: in piazza il Cuore di Cioccolato della Fondazione Telethon

Sabato 16 e domenica 17 dicembre in più di 3.500 piazze in tutta Italia sarà possibile, con una donazione minima di 12 euro per la versione extra fondente o al latte e di 15 euro per la versione limitata alla gianduia, ricevere un Cuore di cioccolato, e rispondere “presente” all’appello a cui tutti siamo chiamati: quello per la partecipazione alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare di Fondazione Telethon. Le persone che vivono con una malattia genetica rara e le loro famiglie hanno infatti bisogno di persone “presenti”, che rispondano all’appello con donazioni e azioni.

In Campania saranno allestiti banchetti a Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno e in molti comuni delle rispettive province. Qui i Cuori di cioccolato saranno distribuiti grazie ai volontari di Fondazione Telethon, AVIS, UILDM, ANFFAS, UNPLI e Associazione Nazionale Bersaglieri.

I luoghi dei banchetti a Napoli:

Piazza Salvatore di Giacomo

Via San Giacomo dei Capri, 9 c/o Macelleria Iavarone

Piazza Trieste e Trento

Centro Direzionale

I.C. 53 Gigante Neghelli

Via Terracina c/o Ospedale San Paolo

Bar Leopardi

Piazza San Domenico Maggiore

Via Luca Giordano - Vomero

Parroccchia o Piazza San Vitale (Fuorigrotta)

Liceo Don Milani

I.S. Gentileschi

Sarà anche possibile partecipare attivamente alla campagna come volontario e aiutare a distribuire il Cuore di cioccolato telefonando al numero 06.44015758 oppure scrivendo all’indirizzo volontari@telethon.it.

Sarà possibile inoltre richiedere il Cuore di cioccolato direttamente sul sito di Fondazione Telethon, nella sezione dello shop solidale telethon.it/shop-solidale, oppure scoprire dove trovare la piazza più vicina visitando www.telethon.it.

All’interno della scatola sono riportate le diverse modalità per supportare la campagna, con invito a condividere il sostegno a Fondazione Telethon sui propri canali social.

Il Cuore di cioccolato da 210 grammi, al latte o fondente, e da quest’anno anche alla gianduia da 250 grammi, è il prodotto rappresentativo di Fondazione Telethon e da tre anni è distribuito da migliaia di volontari nelle piazze d’Italia.

È stato prodotto da Caffarel, l’azienda torinese che dal 1826 produce cioccolato d’eccellenza, in esclusiva per Fondazione Telethon, con grande attenzione alla qualità degli ingredienti e alla selezione delle materie prime (senza glutine). Ogni Cuore di cioccolato è inserito in un’elegante confezione regalo che riproduce la parola “cuore” in tutte le lingue, in omaggio ai bambini di tutto il mondo che negli anni sono arrivati in Italia, all’Istituto San Raffaele Telethon di Milano, per sottoporsi alle terapie individuate dai ricercatori Telethon. DHL è partner ufficiale di questa iniziativa.

La Maratona RAI

Dal 16 al 23 dicembre si terrà la ventottesima edizione della maratona televisiva sulle reti RAI, una partnership nata per dare voce ai bambini e alle famiglie che si trovano ad affrontare una malattia genetica rara e per portare nelle case degli italiani l’impegno di Fondazione Telethon nella ricerca scientifica. Proprio a causa della loro rarità, queste patologie, nella maggior parte dei casi, non hanno cure o terapie e sono spesso trascurate dai finanziamenti pubblici e privati.

Anche quest’anno la serata di spettacolo interamente dedicata a Fondazione Telethon si terrà in apertura della settimana di Maratona. Sarà Antonella Clerici a condurre “IL MONDO A COLORI: una serata per Telethon” sabato 16 dicembre in prima serata su Rai 1, proprio per lanciare l’iniziativa con grande entusiasmo.

A chiusura della settimana, sabato 23 dicembre in prima serata su Rai 1, andrà in onda Soliti Ignoti Speciale Telethon, condotto da Amadeus.

L’edizione 2016 della storica maratona sulle reti Rai ha permesso di raccogliere 31 milioni e 627.553 euro.



L’sms solidale: 45518

Dal 4 al 24 dicembre 2017 sarà attivo il numero solidale 45518. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind 3, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali. Sarà di 5 e 10 euro per ogni chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TIM, Wind 3, Fastweb e Tiscali, di 10 euro per ciascuna chiamata da rete fissa Vodafone, di 5 euro per ogni chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile, e di 2 euro per ogni chiamata da rete fissa Clouditalia.

Donazione con carta di credito

Dal 1 al 31 dicembre, i possessori di carte di credito Visa, Mastercard e American Express possono effettuare una donazione sia online sia chiamando Telethon al numero 0644015727 oppure chiamando al numero verde per le donazioni con carta 800 11 33 77 da telefono fisso (02 34980666 dai cellulari e dall’estero).

Per i possessori di carte Nexi è possibile donare dal sito nexi.it

Come continuare a sostenere Fondazione Telethon

È possibile sostenere Fondazione Telethon tutto l’anno attraverso il sito web con una donazione (http://www.telethon.it/donation/) o scegliendo un prodotto solidale (https://www.telethon.it/shop-solidale), oppure sottoscrivendo il programma di donazione regolare Adotta il Futuro (https://adottailfuturo.telethon.it/).