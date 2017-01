Mugnano, giovane artista realizza statua di Hamsick e vince alla Biennale Nazionale dei Licei Artistici

Mugnano. Ha realizzato una statua di Hamsik in terracotta e vinto il primo premio del pubblico alla Biennale Nazionale dei Licei Artistici.

E’ l’incredibile storia di Sebastiano Miraka, di origine albanese ma da anni cittadino mugnanese, che ha partecipato al concorso con il liceo artistico Caselli di Napoli. L’opera, premiata dal ministro Valeria Fedeli, raffigura la testa di Hamsik mentre urla di gioia dopo un goal.

“Il ritratto nasce dalla mia passione per il gioco del calcio – spiega Sebastiano – L’ho pensata come un “grido di riscossa” per tutti i ragazzi che, nati nelle periferie del mondo, non sanno sognare un futuro perché convinti di non meritarlo. Spero che la mia opera possa suscitare in chi la guarda l’entusiasmo di un bambino e l’ambizione dei vincenti”.

Si congratula con il giovane artista il sindaco Luigi Sarnataro: “Siamo orgogliosi che un nostro concittadino, tra l’altro giovanissimo, abbia vinto un premio così prestigioso. Sebastiano ha dimostrato che, nonostante le difficoltà e gli ostacoli, con talento, perseveranza e coraggio si possono realizzare i propri sogni. Il suo può essere un esempio per tutti i ragazzi della nostra città. Cercheremo di organizzare al più presto un incontro con Sebastiano e Hamsik per mostrargli questa fantastica opera”.