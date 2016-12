Due anni senza Pino Daniele: un flash mob a Piazza del Plebiscito

"Due anni senza te e ancora adesso non ci sembra vero. Perché la tua musica continua ad essere una costante nelle nostre vite, in macchina, sul divano, sulle nostre pagine facebook, ma soprattutto nell'anima". Napoli si prepara a ricordare Pino Daniele con un flash mob. Appuntamento in Piazza del Plebiscito il 5 gennaio alle 19.

"Non c'è modo migliore per ricordare un artista se non cantare le sue canzoni. La sera che te ne sei andato ci hai lasciato senza parole, sgomenti. Eppure in migliaia abbiamo trovato la forza di scendere in strada per suonare e fare il più grande coro che si sia mai visto a Napoli, per dirti grazie per le emozioni che ci hai regalato. E allora, dopo due anni, sentiamo il bisogno di tornare proprio in quella piazza per dirti: "Pino siamo qui per te. Noi non ti abbiamo dimenticato!" Se avete amato Pino portate le vostre chitarre, i jambè, il vino, le vostre voci, intonate o stonate, ma soprattutto i vostri cuori. E Pino sarà di nuovo lì, a cantare insieme a noi".