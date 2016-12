Gomorra su "Nalbero": arriva Genny Savastano

1 / 5

Grande attesa giovedì 29 dicembre per l'arrivo su Nalbero alle ore 17.00 di Salvatore Esposito, l'attore che interpreta Genny Savastano nella serie Gomorra.

Esposito sarà nello spazio della libreria Mooks per incontrare il pubblico e firmare le copie del suo libro "Non volevo diventare un boss", edito da Rizzoli. Tutti coloro che acquisteranno il libro da Mooks Mondadori a Piazza Vanvitelli o al corner di Nalbero avranno diritto a un pass prioritario per l'accesso all'evento.

