"Un Mondo di Solidarietà", Maria Grazia Cucinotta: "A Napoli mi sento a casa"

Bella e solare Maria Grazia Cucinotta, madrina d’eccezione di “Un Mondo di Solidarietà” ideato con lei da Diego Di Flora, che ne cura anche la direzione artistica, è felice di essere a Napoli. “In questa città mi sento a casa. Ho visto il murales in cui compaio con Massimo Troisi e mi sono emozionata. Sono da sempre al fianco di Diego Di Flora e di Un mondo di Solidarietà. I bambini vanno protetti e amati. Ne abbiamo il dovere”.

E anche in questa IX edizione, dedicata all’associazione A Ruota Libera Onlus, presieduta da Luca Trapanese, e alla realizzazione del progetto “La casa di Matteo”, “Un mondo di Solidarietà”, registra uno strepitoso sold out al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare. E c’era da aspettarselo, visto il nutrito cast, accolto sul palcoscenico dall’attrice e showgirl Maria Mazza, in compagnia di Antonio D’Ausilio e Fabio Palazzi.

“La casa di Matteo” è un progetto speciale che prevede la realizzazione di una casa di accoglienza per bambini orfani con gravi malformazioni, tumori, patologie e che necessitano non solo di cure particolari ma soprattutto di un amore familiare. La “casa” è una normalissima abitazione, di circa 200 mq in un normalissimo condominio. Sarà dotata di camere da letto singole o doppie, di un salone, di una cucina, di almeno due servizi e di uno spazio dedicato alle attività ludiche e ricreative.

Patrocinato dal Comune di Napoli, con particolare attenzione dell’Assessorato alle Politiche Giovanili e di Alessandra Clemente, arrivata in teatro, mostrando la sua concreta vicinanza al progetto, “Un Mondo di Solidarietà” ha messo insieme un cartellone giocato tra musica, danza e cabaret, curato nella regia da Francesco Mastandrea.

Ad aprire lo spettacolo, il corpo di ballo Starlight Company, capitanato dai ballerini e coreografi Vincenzo Durevole e Giovanna D’Anna. Poi un’alternanza di belle canzoni e buon cabaret con Sud 58, trio composto da Veronica Simioli, Mavi Gagliardi e Antonio Guido, ex “Scugnizzi” di Sal da Vinci nel famoso musical teatrale di grandissimo successo e tra i volti amati di Made in Sud; Ciro Giustiniani, bravissimo cabarettista di Made in Sud, che nei suoi numeri utilizza la tradizione napoletana e la quotidianità nazionale per mettere alla berlina le distorsioni della società moderna;

Giovanni Caccamo, vincitore del Festival di Sanremo 2015 tra le nuove proposte e terzo classificato tra i big del Festival di Sanremo del 2016; Urban Strangers, il duo rivelazione di X Factor , in vetta alle classifiche e tra i fiori all’occhiello della Sony Music Italy; Gabriella Germani, tra le imitatrici più brave che abbiamo in Italia, impegnata artisticamente da sempre al fianco di Fiorello, che l’ha voluta con sé anche a Edicola Fiore, attualmente su Sky Uno; Loomy, anche lui in arrivo dall’ultima edizione X Factor, si è fatto notare nel team di Arisa; Francesco Cicchella, tra gli artisti rivelazione degli ultimi anni è passato dalle imitazioni di Michael Bublè in Made in Sud al fortunatissimo programma Tale e Quale Show di Rai 1 vincendone la quinta edizione; Deborah Iurato, vincitrice di Amici e terza in classifica alla scorsa edizione del Festival di Sanremo; Enzo & Sal, anche loro della compagnia di

Made in Sud fin dall’inizio, dal 2008, anno in cui, tra gli altri, vincono la XIII edizione del “Premio Massimo Troisi” e dal 2009 al 2013 sono tra i protagonisti, inoltre, di Colorado Cafè in onda su Italia 1; Valentina Stella, una delle più belle voci di Napoli.

Attorno a “Un mondo di Solidarietà” si raccoglie anche una serie di imprenditori indispensabili per il raggiungimento dell’obiettivo. Alla IX edizione e alla realizzazione della “Casa di Matteo” partecipano Ferrarelle, Eden Viaggi, Turisanda, Hotelplan, Boccadamo, Queen’s Chips, Dorabella, Vanitas, Mulish, Jes Set Capri, Rebella, Dal Presidente, De Sica, Nolo Capelli, Vela, Eminence Parfum, Naturissime, Cuori di sfogliatella, Dimagrire si può, Romeo Giglio Plus.