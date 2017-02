Falchi, il trailer

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Carissimi, è ora disponibile il trailer ufficiale de FALCHI di Toni D'Angelo con Fortunato Cerlino, Michele Riondino, Xiaoya Ma e con la partecipazione straordinaria di Pippo Delbono e Stefania Sandrelli in sala il 2 marzo, distribuito da Koch Media. SINOSSI: Napoli, la città delle mille contraddizioni. Fortunato Cerlino e Michele Riondino sono Peppe e Francesco, due Falchi, poliziotti della sezione speciale della Squadra Mobile di Napoli. In sella alla loro moto, portano la legge tra i vicoli più malfamati della città, usando spesso metodi poco convenzionali. La loro vita, già ricca di tensione, viene sconvolta da una tragedia personale e professionale. In preda allo sconforto e assetati di vendetta, ingaggeranno una lotta senza esclusione di colpi contro una potentissima e spietata organizzazione criminale cinese. DOWNLOAD: http://www.mediafire.com/file/knwv4a1b1j6y9al/FALCHI_TRL_1080p.mp4 PRESSKIT (book, poster, foto): https://www.mediafire.com/#43heqxx4px2f8 A presto!