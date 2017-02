Via dei Tribunali in maschera: degustazioni culinarie e spettacoli in strada

Maschere colorate, artisti di strada, spettacoli circensi e tantissime iniziative dedicate ai bambini. Tutto questo riempirà le strade di Via dei Tribunali nell'ultimo giorno di Carnevale.

Si tratta dell'iniziativa promossa dalla IV Municipalità di Napoli nel Cortile dell'Ex-Ospedale della Pace e per le strade del centro storico dove ci saranno anche degustazioni culinarie e angoli dedicati ad associazioni Onlus per la diffusione di messaggi legati al sociale. Il martedì grasso chiude la rassegna carnevalesca cominciata il 19 febbraio in Piazza Carlo III e proseguita con gli eventi in via Nazionale che hanno visto la partecipazione di oltre 500 bimbi in costume. "Abbiamo portato il Carnevale in strada per promuovere l’aspetto turistico della nostra città" hanno dichiarato Giampiero Perrella e Giovanni Parisi, presidente e assessore della IV Municipalità. "Ampio spazio - hanno concluso - è stato dato anche alle realtà del Terzo settore e a una novità: le degustazioni in strada”.