Apogeo Spring Contest: aperte le iscrizioni per la seconda edizione

Apogeo Records presenta, con il patrocinio morale della III^ Municipalità del Comune di Napoli, Apogeo Spring Contest 2^ edizione

dal 22 marzo 2018 all’MMB NAPOLI.



Apogeo Records, etichetta discografica partenopea, indìce la seconda edizione dell’Apogeo Spring Contest con la finalità di dare spazio ai talenti emergenti della musica italiana. Il concorso è aperto a gruppi ed artisti singoli che non siano legati ad altre etichette. In palio una produzione discografica.

Le iscrizioni si apriranno il 1 gennaio 2018 e termineranno il 28 febbraio 2018, location del contest sarà l’MMB NAPOLI, sito in vico Quercia 3.

Primo premio: produzione, stampa, distribuzione fisica e digitale di un ep, videoclip, ufficio stampa e partecipazione ad una serata della VI^ edizione del Festival Music Week (valore complessivo del montepremi diecimila euro)

Secondo premio: registrazione e distribuzione digitale di un singolo e partecipazione ad una serata della VI^ edizione del Festival Music Week.

Inoltre, per tutti i partecipanti, sconto del 10% per i servizi offerti da Apogeo Records: grafica, registrazione audio, stampa e distribuzione digitale, ufficio stampa; sconto del 10% sulla realizzazione di un videoclip firmato Upside Production; sconto del 10% per le registrazioni al Sanità Music Studio di Napoli.

Partner del concorso: Upside srl, Acustica srl, Festival Music Week, Sanità Music Studio, Marechiaro Edizioni Musicali, Nut Studio.

Per info, regolamento ed iscrizione, consultare l’apposita sezione sul sito www.apogeorecords.it o scrivere a contest@apogeorecords.it