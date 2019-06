Cucina terapeutica senza rinunciare a gusto e bellezza: show cooking e cena

Per il Primo evento da Ma Life Lounge&Restaurant, aperto da pochissimi mesi, lo chef patron Francesco Erba punta sulla cucina terapeutica, una passione condivisa dallo chef Angelo Biscotti, docente Cast Alimenti, una delle scuole più rinomate di cucina, lo accompagnerà in quest’avventura il 27 giugno alle ore 20.30 a San Giuseppe Vesuviano in via Martiri di Nassirya n°160. Sarà una cena a quattro mani decisamente interessante poiché entrambi gli chef condividono l’idea di utilizzare ai fornelli prodotti salubri e terapeutici, senza rinunciare alla bontà, alla bellezza, all’equilibrio ed al gusto dei sapori nel piatto che si crea. La serata sarà resa ancora più briosa dalla dimostrazione durante la preparazione dell’ ”ostrica ghiacciata” ad una temperatura di meno 180°.

Un menù interessante e che segue i principi della cucina terapeutica è previsto per la serata di giovedì 27 giugno:

Scampo, anguria e Campari

Gambero di Mazara del Vallo, riso al Carbone Vegetale, Kumquat

Spaghettoni “Arte e Pasta” all’aglio nero, vongole, sfusato di Amalfi

Calamaro arrosto, burrata, liquirizia Amarelli e ostrica

Lamponi, crumble di arachidi e spugna al latte

Eccezionalmente, per questa serata, gli chef si divertiranno a sperimentare la cucina molecolare presentando un’ostrica ghiacciata a -180 gradi in modo tale che conservi tutte le proprietà nutritive. Lo scopo è quello di proporre ai gentili clienti una proposta gastronomica basata sulla conoscenza delle diverse proprietà degli alimenti, passando attraverso le trasformazioni che questi subiscono in cottura, e che la cucina risulti utile per raggiungere uno stato di benessere in base al tipo di trattamento cui sono sottoposti gli alimenti. Un piatto, aldilà dell’estetica e del sapore, deve servire a giovare il corpo.

Chi è lo chef Francesco Erba?

Numerose le esperienze dello chef Francesco Erba, prima di inaugurare, a dicembre, il suo ristorante Ma Life Lounge&Restaurant, che gli hanno consentito di ‘girare tutta Italia’ e apprendere le tecniche più sofisticate di cucina spaziando da quella molecolare fino a sperimentare i segreti della cottura dei cibi a bassa temperatura.

Importanti le competenze apprese come assistente dello chef Biscotti, proprio in Cast Alimenti, con cui si è specializzato in tecnologie e creatività per una cucina vegetariana, e non solo.

Il nome del ristorante “MA Life” nasce dall’amore dello chef Erba verso sua figlia Martina, colei che ha motivato Francesco a ritornare nella sua città natale.

La serata è su prenotazione al costo di € 75,00 a persona e prevede una bottiglia di vino, scelta dallo chef, a coppia.

Per info e prenotazioni: MA Life Lounge & Restaurant è in via Martiri di Nassirya n°160, San Giuseppe Vesuviano (Na)

Sito: www.malife.it, Tel: 081 3045827, 331 8249180; Social: MA Life Lounge & Restaurant