Crossroads Improring live all'Abbash

Il 13 marzo all'Abbash Crossroads Improring, un collettivo che da 8 anni si riunisce per seguire quello che succede, quello che deve succedere, quello che succederà. Non c’è niente di preparato, non c’è nessuna partitura, non c’è nessuna tonalità; c’è solo ritmo, istinto, interplay, e le storie, l'esperienza, la cultura di ciascuno.



DOVE

Kestè Abbash - Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli 24



L'ingresso è riservato ai soci di "Abbash"

Costo tessera annuale + ingresso - 5€

L'ingresso per i già tesserati è gratuito



Partendo da un'idea del “Franco Ferguson” di Roma, il collettivo partenopeo "Crossroads Improring" mira a estendere l'idea della libera improvvisazione coinvolgendo musicisti provenienti dalla pratica dei generi più diversi, dal Jazz al Rock, dall'Elettronica all'Hip Hop. Obiettivo finale la creazione di una forma libera da connotazioni stilistiche prestabilite, risultato piuttosto di un viaggio all'interno dei percorsi dei singoli musicisti, che si affidano alle evoluzioni del momento. Composizione estemporanea che nasce da un flusso di improvvisazione, basata sul rispetto degli spazi sonori, sulla ricerca delle soluzioni più disparate e sulla partecipazione.