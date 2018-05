Cromo Scultura, mostra di Peppe Vitale e Sandra Statunato

Presso la Sala delle Carrozze di Palazzo Venezia Napoli in via Benedetto Croce 19, il 18 Maggio si inaugura la bipersonale di Sandra Statunato e Peppe Vitale “Cromo Scultura” Incontro tra due esperienze artistiche che sembrano nate per svilupparsi in simbiosi.

I colori di Sandra Statunato ed il magico legno di Peppe Vitale creano un insieme di colori portano gioia alla vista pace all’animo.

L’amore per la nostra terra ed il Mediterraneo escono fuori con forte passionalità.

L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 18 al 23 Maggio dalle ore 10,00 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,00.

Ingresso libero.