Cristina D'Avena in concerto all'Arenile di Bagnoli

Tornerà ad esibirsi live a Napoli l'amatissima Cristina D'Avena.

La cantante, nota per aver interpretato le sigle dei più famosi cartoni animati, sarà all'Arenile di Bagnoli il prossimo 10 febbraio.

Tra le canzoni di maggior successo dei primi anni, particolare menzione per "Canzone dei Puffi" del 1982 (grazie alla quale verrà premiata con il suo primo Disco d'Oro per le oltre 500.000 copie vendute) e "Kiss me Licia" del 1985 (Disco di Platino per le oltre 100.000 copie vendute del relativo album): quest'ultima è la sigla a cui la cantante dichiarerà più volte di essere maggiormente legata.

Oltre ai suoi tanti storici successi, Cristina D'Avena presenterà al pubblico anche il suo ultimo album, Duets - Tutti cantano Cristina, in cui canta con ben 16 "big" della musica italiana. L'album ha subito ottenuto un enorme successo.