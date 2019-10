Athos Faccincani presenta Cristiana Pegoraro in concerto

Sabato 26 ottobre 2019 – ore 16.30

Sala delle Carceri di Castel dell'Ovo

“Un’artista del più alto calibro”, così la definisce il New York Times.

Cristiana seduce il pubblico di ogni dove con il suo talento prorompente, la sua maestria, il suo tocco virtuoso e la sua maturità espressiva capace di tradurre un semplice spartito in pura e autentica poesia, quale connubio migliore di quello fra i sentimenti suscitati dalla musica di Cristiana Pegoraro e le emozioni che genera l’arte di Athos Faccincani?

Athos Faccincani è ormai un acclamato Maestro dell’arte contemporanea, nei suoi quadri si respira la serenità degli dei, che attraversano il mondo, senza temere che mai nulla potrà devastare la bellezza e l’armonia che portano dentro, la felicità di vivere fino in fondo ciò che è stato donato al loro sguardo, al loro intelletto, ma soprattutto al loro cuore, leopardianamente avido di infinito e di assoluto.

Cristiana Pegoraro, concertista di fama internazionale dalle grandi capacità tecniche ed interpretative, comunica con virtuosismo, intensa concentrazione e passione che viene dal cuore. Oltre al repertorio classico che sa interpretare con grande personalità ed estrema maestria, è considerata fra i migliori interpreti di musica cubana e sudamericana, è inoltre abilissima compositrice, Presidente e Direttore Artistico di Narnia Festival. Tiene regolarmente concerti in tutto il mondo, in particolare in Italia e Stati Uniti. Ha suonato al Lincoln Center, Carnegie Hall (New York), Sidney Opera House, Royal College of Music (Londra), Festspielhaus (Salisburgo), Auditorium Parco della Musica (Roma) e in molte altre prestigiose sale da concerto. È regolarmente invitata dal Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con Ambasciate e Istituti di Cultura, a rappresentare l’Italia e a promuovere la musica italiana nel mondo.

La mostra napoletana di Athos Faccincani a Castel dell’Ovo diviene dunque cornice perfetta di emozioni e sentimenti ove gustare il piacere della musica e dell’arte ai più alti livelli.

Presenzieranno il Dr. Nino Daniele, Assessore alla Cultura del Comune di Napoli e il Prof. Francesco D’Episcopo, già docente all’Università degli Studi di Napoli Federico II.



Curatore dell’evento:

Dr. Gianluigi Bettoni

Tel. +39 334 6658612

g.bettoni@athosfaccincani.it

www.athosfaccincani.it



INGRESSO LIBERO

