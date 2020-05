CovidArt, gli artisti di Ventiditalia a sostegno del Museo dell'Ospedale delle Bambole

CovidArt, gli artisti a sostegno dei musei.

Ventiditalia, associazione che si occupa di promozione nel campo dell’arte e della cultura, in questo periodo di isolamento e di cambiamento totale delle nostre abitudini, ha lanciato un’iniziativa a supporto di un museo napoletano, le cui origini risalgono alla fine dell’ottocento.

Si tratta del museo dell’Ospedale delle bambole: una realtà situata nel cuore del centro storico di Napoli, ri-creato da Tiziana Grassi, erede di chi ha dato i natali a questa meraviglia sita all’interno dello storico palazzo Marigliano. Sebbene sia un luogo conosciuto, non tutti sanno che ha più di un secolo, e che al fascino della sua origine fine ottocento ha aggiunto la modernità di percorsi multimediali, in un matrimonio di antico e moderno che fa letteralmente danzare emozione e fantasia.

Il binomio Arte-Museo dell’Ospedale delle bambole conta di partire da quest’evento per lanciare una serie di iniziative all’insegna di un nuovo interagire fluido e al passo con i tempi.

14 artisti tra italiani, francesi e giapponesi hanno immediatamente e con entusiasmo aderito all’iniziativa. Il risultato 14 progetti per bambole in carta completi di vestiti a parte che potranno essere ordinati e scaricati, e per la gioia dei bambini che in questo periodo hanno riscoperto il fascino dei giochi di una volta, una volta ritagliate, potranno essere vestite con la possibilità di avere insieme un opera artistica e un gioco.

Gli artisti partecipanti

Le bambole possono essere scelte tra quelle che sono pubblicate sul profilo instagram dell’Ospedale delle Bambole di Napoli, o sull’omonimo profilo facebook.

Ogni bambola corrisponde ad un artista ed ad un numero, il materiale che si riceverà sarà stampabile in a4 e conterrà anche una scheda dell’artista che si è scelto.

Gli artisti sono:

Bisson Colette (FR), Bruno Laura (IT), Carleo Concetta (IT), De Angelis Adalgisa (IT), De Caro Gianni (IT), De Luca Mimma (IT), Duriez Jean Pierre (FR), Guicheteau Cécile (FR), Grieco Patrizia (IT), Marmai Laura (IT), Otsu Yuka (JAP), Raiola Alfredo (IT), Santoro Stefania (IT), Williams Makiko (JAP).