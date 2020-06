Covid-19, analisi dei rischi post ripartenza e prospettive sanitarie per la cura: incontro in streaming

Dall’asse “economia”, protagonista della scorsa puntata, il focus di Salotto Fiorentini 21, in programma giovedì 11 giugno, alle 18.30, in doppia streaming sulle pagine Facebook di Espresso napoletano e Salotto Fiorentini, si sposta sull’asse “sanità”, con il tema “Analisi dei rischi post ripartenza e prospettive sanitarie per la cura del Covid-19”.

L’opinione pubblica è confusa e spaccata in due tra chi crede che il virus sia ancora in circolazione e siano quindi necessarie misure di sicurezza e chi, invece, è convinto che si possa tornare a una vita normale perché il virus è depotenziato. E poi si alternano notizie di “fuori pericolo” a notizie che annunciano un ritorno di Covid-19 a inizio 2021. Qual è la verità?

Ne parleranno Alessandro Perrella, infettivologo, dirigente medico Malattie Infettive Ospedale Cardarelli di Napoli; Giulio Tarro, virologo, Primario Emerito Ospedale Cotugno di Napoli; Francesco Vaia, direttore sanitario INMI Lazzaro Spallanzani di Rom Modera il giornalista Pier Paolo Petino.